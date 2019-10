Sgarbi e Alessandra Mussolini, il bacio della pace: che passione!

Vittorio Sgarbi e Mussolini, il bacio della pace a Live – Non è la d’Urso. Barbara: “Alessandra, ti è uscita una te..a”

Alessandra Mussolini e Vittorio Sgarbi sono planati a Live – Non è la d’Urso, presentati come la ‘coppia’ più litigiosa della tv. E in effetti in passato i due sono stati protagonisti di memorabili litigate sul piccolo schermo con altri personaggi noti, battagliando sia con volti della politica sia con figure orbitanti attorno al mondo dello spettacolo. Non sono nemmeno mancati furenti botta e risposta reciproci, tra loro due. Ma innanzi a Barbara d’Urso è scoppiata la pace, con tanto di bacio passionale in bocca e in diretta televisiva.

“Per te Barbara, per la prima volta e l’ultima, bacio Sgarbi”

La ‘coppia’ di politici è giunta in studio affrontando le 5 sfere previste dal programma. Tuttavia, chi pensava a parecchie scintille provocate dai due, è rimasto a bocca asciutta. Sia Alessandra sia Vittorio hanno mantenuto toni tranquilli e pacati (eccezione fatta per Caterina Collovati, che si è beccata un paio di stilettate dal politico). A un certo punto è addirittura scattato un bacio in bocca tra Sgarbi e la Mussolini che, prima di dare ‘affetto’ al critico ha dichiarato: “Dato che questa è stata per la d’Urso una trasmissione difficile, visto che io e lui (Sgarbi, ndr) abbiamo guardato l’allucinante blocco precedente… noi volevamo entrare carini. E per te (rivolgendosi a Barbara, ndr), per la prima volta e l’ultima, bacio Sgarbi”.

La lite tra la d’Urso e Columbro

Nello sporgersi per dare il bacio a Vittorio, la Mussolini ha avuto anche un leggero spostamento dell’abito. “Alessandra, ti è uscita una te..a”, l’ha avvertita la d’Urso. In realtà, non è uscita del tutto. Tuttavia la scollatura, se non tenuta a bada, rischiava di fare scattare un incidente rovente. Tornando al “abbiamo visto l’allucinante blocco precedente”, con ogni probabilità la Mussolini si è riferita alla lite che ha visto protagonista Barbara e Marco Columbro.