Vittorio Grigolo in lacrime a Domenica In: l’abbraccio di Mara Venier

Vittorio Grigolo si commuove a Domenica In durante l’intervsta con Mara Venier

Momento di commozione a Domenica In per Vittorio Grigolo. Il noto tenore, reduce dall’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, è stato ospite di Mara Venier. Dove ha parlato della sua vita privata e della sua carriera internazionale. Le rivelazioni sulla famiglia, e in particolare sulla madre, hanno sciolto Grigolo, che non è proprio riuscito a trattenere le lacrime. Tanto che zia Mara è corsa ad abbracciare il suo ospite che, senza indugi, ha mostrato tutta la sua sensibilità e dolcezza. Un comportamento che è piaciuto assai al pubblico in studio ma pure a quello a casa, che si è complimento sui social network, e in particolare su Twitter, con l’artista.

Le parole di Vittorio Grigolo sulla sua vita privata

“È importante il sostegno della famiglia”, ha dichiarato Vittorio Grigolo a Domenica In. Il tenore ha sempre avuto il sostegno dei suoi genitori e questo lo ha inevitabilmente aiutato nella sua carriera, diventata a poco a poco internazionale. “Un padre e una madre ti appoggeranno sempre, fino alla fine dei giorni”, ha sottolineato Grigolo tra le lacrime. Una reazione che Mara Venier non si aspettava, tanto che la conduttrice veneta ha regalato al suo ospite un abbraccio. Ma pure tante parole di stima ed elogio: “Sei speciale”.

Vittorio Grigolo non nasconde le sue lacrime in tv

“Le lacrime fanno bene, l’eroe non è chi le trattiene. Siamo tutti eroi dentro di noi. È importante aprire il nostro cuore prima a noi stessi e poi aiutare chi ci è vicino”, ha sottolineato Vittorio Grigolo in tv.