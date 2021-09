Vittorio Cecchi Gori non sta bene: nuovi problemi di salute

Vittorio Cecchi Gori sta ancora male. Ad aggiornare tutti sulle sue condizioni di salute è stato il suo medico personale e amico di famiglia Antonio De Luca. Quest’ultimo ha raccontato a Libero che l’ex marito di Rita Rusic non sta attraversando un buon momento. I problemi fisici degli ultimi anni non sono mai spariti del tutto e De Luca continua ad occuparsi personalmente di Cecchi Gori.

“Non sta bene, le sue condizioni di salute sono precarie. Lo sto seguendo a casa con tutte le terapie del caso”, ha spiegato Antonio De Luca, che definisce Vittorio Cecchi Gori un paziente ma soprattutto un caro amico. Qualche anno fa è stato proprio il medico a salvare la vita all’ex compagno di Valeria Marini, che si è sentito male durante il periodo natalizio.

Subito dopo la corsa in ospedale e il ricovero al Gemelli, Vittorio Cecchi Gori è stato in coma per diverse settimane e poi è tornato alla vita di tutti i giorni. In quell’occasione si è riavvicinato pure alla sua ex moglie Rita Rusic, ora in partenza per Pechino Express con il suo nuovo, giovane, fidanzato Cristiano Di Luzio. Oggi i due ex coniugi si sono allontanati di nuovo per motivi ancora tutti da chiarire.

Vittorio Cecchi Gori è agli arresti domiciliari

L’ex produttore e patron della Fiorentina è da tempo agli arresti domiciliari dopo la condanna a otto anni per bancarotta fraudolenta. Il dottor Antonio De Luca ha rivelato di portare tutte le medicine necessarie a casa di Vittorio, che lo scorso 27 aprile ha compiuto 79 anni. “È una persona a cui sono molto legato, non lo lascerò mai solo”, ha assicurato De Luca.

Cecchi Gori può contare anche sull’amicizia con Valeria Marini, la sua ex storica. Dopo la rottura i due hanno mantenuto un ottimo rapporto e ancora oggi sono in contatto. Negli scorsi mesi si era parlato di una nuova fidanzata per Vittorio, una giovane modella cubana di 32 anni ma i due sono solo amici e nulla più.