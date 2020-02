Vittorio Cecchi Gori è stato arrestato: cumulo di pena di 8 anni

I carabinieri del Nucleo Investigativo hanno notificato ieri pomeriggio a Vittorio Cecchi Gori (77 anni), ex patron della Fiorentina, un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d’Appello di Roma per un cumulo pena di 8 anni, 5 mesi e 26 giorni di reclusione. A Cecchi Gori sono contestati reati finanziari, tra cui una bancarotta fraudolenta. Secondo quanto si è appreso, Cecchi Gori si trova ora a Rebibbia. A renderlo noto è l’Ansa. Di recente l’imprenditore era tornato anche in televisione. A ospitarlo Barbara d’Urso a ‘Live’ dove si è sottoposto alla macchina della verità. Nel salotto di Canale 5 ha risposto alle domande sulle sue due ex celebri, Rita Rusic e Valeria Marini, entrambe tornate alla ribalta della cronaca del piccolo schermo per la loro partecipazione al Grande Fratello Vip.

Il gesto di Rita Rusic

Cecchi Gori, indirettamente e per via della partecipazione della Marini e di Rita Rusic al GF Vip, è tornato a essere chiacchierato anche dalla cronaca rosa italiana. Intervistato in tv ha dichiarato che il grande amore della sua vita è stats l’attrice e produttrice istriana, seppur ha confidato di aver provato un grande sentimento anche per la showgirl sarda. La Rusic, nella nottata appena trascorsa, ha pubblicato tra le sue Stories Instagram una foto con Vittorio, un frame di quando è entrato nella Casa del GF Vip per salutarla. Probabilmente un gesto ‘social’ di vicinanza all’ex marito in un momento molto delicato per lui.

Valeria Marini nella Casa del GF Vip: come agirà il reality?

Resta ora da capire come agirà il Grande Fratello Vip con Valeria Marini, attualmente impegnata dentro la Casa (Rita Rusic è stata eliminata). Il reality dovrà decidere se avvisare o meno la showgirl di quanto accaduto. Se ne saprà qualcosa di più nelle prossime ore.