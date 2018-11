Vittorio Brumotti parla del matrimonio con la fidanzata Annachiara Zoppas

Vittorio Brumotti e Annachiara Zoppas si sposano? Le parole dello sportivo

Vittorio Brumotti pronto a sposare la fidanzata Annachiara Zoppas? Non ancora. Nonostante i recenti gossip parlano di un matrimonio imminente, il biker preferisce andarci coi piedi di piombo. “Si mormora questa cosa, piano piano ci si arriverà”, si è limitato a dire lo sportivo al programma radiofonico Un giorno da pecora. Dunque l’evento non è ancora stato fissato in agenda ma la coppia sogna sicuramente di convolare a nozze. Nonostante la storia sia piuttosto recente: Brumotti e Annachiara stanno insieme solo dalla scorsa primavera. Ma per entrambi è già una relazione seria e importante, con un futuro tutto da scrivere.

Chi è la nuova fidanzata di Vittorio Brumotti

Annachiara Zoppas è figlia di un ricco imprenditore delle acque minerali e di una modella cecoslovacca. Ha quasi 28 anni (mentre Brumotti ne ha 38) e lavora come modella e web influencer. “Annachiara è la mia principessina. Una persona riservata, che non appartiene al mondo dello spettacolo e per me questo è meraviglioso. Con lei mi sembra di vivere il tempo delle mele”,ha confidato qualche tempo fa l’inviato di Striscia la notizia.

Anche Giorgia Palmas pensa al matriomonio

Caso curioso, pure Giorgia Palmas – ex storica di Vittorio Brumotti – pensa da qualche mese al matrimonio col nuovo compagno, il nuotatore Filippo Magnigni. Quale coppia si sposerà prima? Per ora una cosa è certa: Brumotti e la Palmas hanno interrotto ogni tipo di rapporto. Dopo cinque anni insieme i due non si sono lasciati nel migliore dei modi.