Brumotti: dedica d’amore per la nuova fidanzata e frecciatina a Giorgia Palmas

Vittorio Brumotti parla della nuova fidanzata Annachiara Zoppas e lancia una frecciatina all’ex Giorgia Palmas

Ormai non è una novità: Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti non stanno più insieme. La coppia è scoppiata dopo sei anni e non sono mai stati resi noti i motivi della rottura. A Verissimo l’ex Velina di Striscia la notizia, oggi conduttrice e modella, si è limitata a dire che la storia con l’inviato di Antonio Ricci non era destinata a durare. E così i due hanno voltato pagina: lei si è consolata tra le braccia del nuotatore Filippo Magnini, lui ha ritrovato la serenità accanto all’ereditiera Annachiara Zoppas. E proprio alla nuova fidanzata Brumotti ha fatto una dedica speciale sulle pagine del settimanale Intimità, non disdegnando una frecciatina all’ex Giorgia.

Le parole di Brumotti sulla nuova fidanzata Annachiara

“Annachiara è la mia principessina. Una persona riservata, che non appartiene al mondo dello spettacolo e per me questo è meraviglioso. Con lei mi sembra di vivere il tempo delle mele”, ha fatto sapere Vittorio Brumotti. Impossibile non leggere tra le righe la stoccata all’ex compagna Giorgia Palmas. Che il mondo a cui appartiene la sarda sia stato determinante nella rottura tra i due? Chissà… di sicuro ora il campione di bike trial vuole godersi solo la sua nuova relazione, che procede a gonfie vele. La coppia farà presto un viaggio insieme, anche se la meta non è ancora stata definita. “Partiremo insieme, ma non per mete come Ibiza e Formentera, che non fanno per noi. Ci piacerebbe vedere l’Islanda, sempre su due ruote, naturalmente”, ha confidato Vittorio.

Chi è la nuova fidanzata di Vittorio Brumotti

Annachiara Zoppas è figlia di un ricco imprenditore delle acque minerali e di una modella cecoslovacca. Ha quasi 28 anni (mentre Brumotti ne ha 38) e lavora come modella e web influencer.