Vittoria Schisano e Bortone, volano di nuovo gli stracci: infuria la polemica

Nessuna pace e nemmeno alcuna tregua tra Serena Bortone, giornalista e conduttrice di Oggi è un altro giorno (programma pomeridiano in onda quotidianamente su Rai Uno), e l’attrice Vittoria Schisano. Le frizioni sono cominciate l’11 dicembre scorso, quando Vittoria è stata ospite del talk della rete ammiraglia del servizio pubblico. In programma c’era una piacevole chiacchierata che però si è trasformata in una surreale lite televisiva.

A innescare la miccia una clip lanciata dalla giornalista che mostrava Giuseppe (ossia la Schisano prima che cambiasse sesso). Un fatto che ha provocato il disappunto di quest’ultima che ha sostenuto di aver accettato l’ospitata a patto che si parlasse soltanto del suo presente e del suo futuro. Non del suo passato. La Bortone però tenne botta, replicando che la clip ‘incriminata’ fosse stata fatta vedere alla stessa Vittoria prima del suo invito. Sempre in diretta difese anche la scelta editoriale di una autrice di Oggi è un altro giorno. Tutto finito? Assolutamente no.

Di recente la giornalista Rai ha rilasciato un’intervista definendo la Schisano una persona che è stata “sgradevole”. Non solo: ha anche detto di non volerle fare ulteriore “pubblicità”. Le dichiarazioni sono state captate da Vittoria che poche ore fa sul suo profilo Instagram ha fatto ‘volare gli stracci’ con un post duro. Da un lato ha ripreso le ultime esternazioni della Bortone (quelle in cui è stata dipinta come “sgradevole”), dall’altro ha dato una risposta fiume alla vicenda.

“Cara Serena, ancora una volta non hai colto l’occasione per chiedermi scusa. Anzi sei rimasta ferma nei tuoi pensieri così ristretti”, esordisce l’attrice. Quindi aggiunge, riallacciandosi all’ospitata tanto chiacchierata di cui fu protagonista a Oggi è un altro giorno l’11 dicembre scorso: “Come ho detto in trasmissione, prima di difendere le persone che lavorano con te (sentimento legittimo) dovresti preoccuparti di mettere a loro agio i tuoi ospiti.

“Quando sono stata invitata nel tuo programma – prosegue la Schisano – e mi è stato chiesto di parlare del mio presente e del mio futuro, ho accettato. Ad una condizione, ovvero di non parlare per l’ennesima volta del mio passato. Non rinnego nulla e vado orgogliosa della storia e del messaggio che porto sulla mia pelle. Ma decido io come portare avanti le mie battaglie”.

Vittoria Schisano contro la tv di Serena Bortone: “Contenuti pruriginosi acchiappa-share&polemiche

A questo punto Vittoria porta il tema anche sulla mission che dovrebbe avere, secondo il suo parere, la Rai. “Fare servizio pubblico – attacca – non vuol dire mandare in onda contenuti pruriginosi acchiappa-share&polemiche che creano solo danni a chi li guarda. Ancor prima che a me stessa”.

Vittoria è un fiume in piena e passa a citare il suo lavoro nella soap opera di Rai Tre, Un Posto al Sole, affermando che con il suo personaggio “si racconta una storia d’amore fra un genitore e le sue figlie”. Quindi un ulteriore affondo: “Usando quelle immagini avreste aiutato il pubblico a capire la mia storia, in un momento in cui i messaggi di inclusione possono fare la differenza ed invece hai scelto una clip che decontestualizzata ha creato solo confusione”.

“Mi dispiace Serena. Spero che un giorno ci si possa parlare come due donne che si rispettano!”. Così chiosa la Schisano, concludendo il suo intervento.