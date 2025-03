Vittoria Puccini sposa Fabrizio Lucci: chi è il futuro marito

È un momento d’oro sia nel lavoro che nella vita privata per l’attrice Vittoria Puccini, che presto convolerà a nozze. Nota al piccolo schermo grazie alla serie televisiva del 2003 Elisa di Rivombrosa, la bellissima 43enne toscana è tornata protagonista della prima serata di Rai 1 con la fiction in costume Belcanto, che ha già incantato il pubblico con la prima puntata, che ha conquistato oltre 3,5 milioni di spettatori.

L’attrice non ha intenzione di fermarsi qui: è attualmente al cinema con il nuovo film di Paolo Genovese, FolleMente, che sta registrando incassi record nelle sale. Un periodo di rinascita in tutti i campi, anche in amore. Dopo storie tormentate e amori impossibili, la dolce Vittoria, già da molti anni, ha trovato la serenità al fianco di Fabrizio Lucci. Solo adesso i due hanno preso una decisione importante: quella di sposarsi. Fiori d’arancio dunque per la bella coppia, insieme da ben 13 anni, che ha deciso di coronare il sogno d’amore e vivere per sempre “felici e contenti”.

Le conferme arrivano direttamente da Vittoria Puccini, che in un’intervista ha ammesso: “Matrimonio? Stiamo pensando alla data e lo faremo”, affermazioni che non lasciano molti dubbi.

Vittoria Puccini: l’ex Alessandro Preziosi e la figlia Elena

Un passo importante nella vita dell’attrice, che va a chiudere un cerchio aperto proprio con la nascita della figlia Elena, avuta dalla precedente relazione con l’attore Alessandro Preziosi conosciuto sul set di Elisa di Rivombrosa. Una storia intensa che durò poco, fino a quando il padre di sua figlia venne fotografato assieme a un’altra donna e, nel giro di pochi mesi, i due si lasciarono. Una separazione dolorosa, che ha lasciato segni profondi nel cuore della giovane attrice, che ha poi ritrovato l’amore con Claudio Santamaria, conosciuto sul set di Baciami ancora di Gabriele Muccino. Vittoria Puccini non si è mai pentita delle sue scelte, anzi, le rivendica:

Alessandro è un padre super presente. Insieme cresciamo nostra figlia, che è stata fortemente voluta nonostante la mia giovane età. Ho sempre avuto un forte istinto materno e sono contenta, perché io e Elena siamo cresciute insieme.

Chi è Fabrizio Lucci, il fidanzato di Vittoria Puccini

Arriviamo all’attuale fidanzato dell’interprete toscana: Fabrizio Lucci. Chi è il bel brizzolato che ha conquistato finalmente il cuore di Vittoria? Romano, nato nel 1961, è un direttore della fotografia noto al grande schermo. Ha infatti lavorato per diversi progetti televisivi e cinematografici: da Dio vede e provvede a Don Matteo e Coco Chanel. I due si sono conosciuti e innamorati nel 2012, sul set della fiction Anna Karenina:

Ci siamo conosciuti meglio dopo la fine delle riprese è un uomo posato molto realizzato, sereno, senza frustrazioni, ansie, angosce. Con lui la mia consueta sindrome della crocerossina non serve. Io, abituata a subire il fascino del bello e dannato, non avevo mai provato tanta sicurezza nei confronti di una storia.

Un amore dunque solido e ben saldo che a breve verrà “ufficializzato” con un per sempre.