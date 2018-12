Vittoria Deganello: tradimenti passati e la nuova vita sentimentale

Vittoria Deganello, in confidenza: i tradimenti del passato e la nuova vita sentimentale

Come sta Vittoria Deganello? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ritrovato l’amore dopo il naufragio della love story vissuta con Mattia Marciano? La ragazza, aprendo alle ormai celebri domande su Instagram Stories, si è confidata ai fan, spiegando la sua attuale situazione sentimentale e confessando anche aneddoti del passato. Prima di tutto Vittoria ha rivelato di essere felice e serena attualmente. Spazio poi alle rivelazioni sui tradimenti subiti in passato e al modo in cui hanno mutato i suoi rapporti d’amore…

“Non mi manca un compagno, perché ho trovato un mio equilibrio. Sono serena, sto molto bene”

A chi le ha chiesto se un tradimento è perdonabile Vittoria ha risposto: “Mi è difficile rispondere a questa domanda.” Poi la confessione: “L’ho fatto in passato, sinceramente. Però cambia del tutto il rapporto. Si sta sempre con l’ansia. Penso che ad oggi non lo rifarei”. Con ogni probabilità la Deganello non si riferisce a Mattia Marciano, visto che più volte ha sottolineato che la relazione con l’ex tronista non è finita per relazioni clandestine ma per profonde incompatibilità caratteriali. E l’amore oggi? C’è qualcuno all’orizzonte? No, nessun love in vista, ma tutto questo non è per forza un male. “Non mi manca un compagno, perché ho trovato un mio equilibrio. Sono serena, sto molto bene. Non mi manca nulla”. Ma le porte del cuore non sono del tutto chiuse…

“Se dovesse arrivare qualcuno di interessante…”

“Se dovesse arrivare qualcuno di interessante, con il quale star bene e aggiunge qualcosa alla mia vita, ben venga”, ha infine dichiarato Vittoria. Gli spasimanti sono avvertiti. Per quel che riguarda invece la fine della sua storia con Mattia Marciano, qualche settimana fa, ha chiarito del tutto le cause che hanno portato alla rottura: “Nessuno ha fatto niente a nessuno, non c’è stato alcun tradimento e non c’è stata alcuna mancanza di rispetto. Solo incompatibilità non risolvibile”. La puntualizzazione è giunta dopo che sono circolate diverse voci che parlavano di tradimenti da parte dell’ex tronista.