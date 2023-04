Il parto di Vittoria Deganello è stato parecchio complicato. A confermarlo è stata lei stessa, diventata mamma per la prima volta lo scorso 25 aprile, la festa della Liberazione. Via Instagram, chiacchierando un po’ con i suoi follower, la donna ha rivelato gioie e dolori del momento, spiegando in modo particolare che il travaglio è durato in totale ben 36 ore. Qui le sue dichiarazioni:

“Partendo dal presupposto che è l’esperienza più bella che ho mai provato nella mia vita, è stato molto tosto. Tosto perché comunque è durato tutto tanto. Contrazioni regolari e dolorose. Non è che avessi una contrazione normale ogni mezz’ora piuttosto che una ogni due ore. Ogni cinque minuti ce l’avevo, da lì al parto almeno 36 ore mi ci sono volute. Immaginate come sono arrivate alla fase finale in cui dovevo iniziare le spinte. Ero dilaniata. Non avevo neanche più le forze. In quel momento lì dici ‘io non ce la faccio’. Invece poi ce la fai.”

Ore difficili, difficilissime, dunque, momenti complessi che però la Deganello si è immediatamente buttata alle spalle quando, dopo la lunga attesa, è finalmente riuscita ad abbracciare per la prima volta la sua primogenita, Ginevra. Una volta fra le sue braccia, tutto il dolore e la sofferenza sono scomparsi in un battibaleno:

“Poi ti mettono lei tra le braccia e non esiste più niente. Nessun dolore. Facevo fatica a dilatarmi, avevo contrazioni dolorosissime, passavano le ore che mi dilatavo di mezzo centimetro. Immaginate lo sconforto in quel momento. Comunque con la presenza di mia mamma e di mio fratello e l’ostetrica che era eccezionale, è stato tutto meraviglioso. Nonostante sia stato bello faticoso, rimane comunque l’esperienza più bella della mia vita.”

Con l’arrivo della sua bambina, tra l’altro, Vittoria Deganello sembra abbia intenzione di focalizzarsi solo ed esclusivamente su di lei. Sono infatti spariti dal suo profilo i riferimenti piccati al padre della bambina, il calciatore della Spal Alessandro Murgia.

Le parole di Nicole Murgia sulla nascita della nipotina

A voler mantenere un profilo basso, evitando qualunque polverone, è stata anche la zia della piccola Ginevra, Nicole Murgia, l’attrice che ha da poco concluso la sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Alla luce del drama che ha coinvolto il fratello e la Deganello sono infatti stati in tanti a chiederle lumi nel merito. La Murgia, ad ogni modo, si è sentita in dovere di pubblicare via social un video con cui si è voluta mantenere lontana da qualunque potenziale polemica. Qui le sue parole nel merito della questione:

“Lo so che è nata Ginevra, è la figlia di mio fratello e mio fratello è là, perché è il papà. Non ho bisogno di teatrini social, ci sono dei bambini di mezzo, ci sono famiglie di mezzo e bisogna avere tatto e delicatezza nel sapere affrontare determinate situazioni. Certe cose vanno fatte in privato.”

La storia che coinvolge Vittoria Deganello e Alessandro Murgia è particolarmente delicata. Il calciatore aveva deciso di lasciare la moglie per stare con l’ex volto di UeD, ma poi ha deciso di tornare con lei quando la Deganello ha annunciato di essere incinta. La Deganello è stata così costretta a vivere la sua gravidanza completamente da sola e senza il supporto del padre della piccola, che ha però fortunatamente deciso di riconoscere la figlia come confermato dalla sorella Nicole.