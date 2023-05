Lo scorso 25 aprile Vittoria Deganello ha dato alla luce la sua bambina, Ginevra. Si è parlato molto dei risvolti conseguenti alla nascita della piccola in riferimento al padre, il calciatore Alessandro Murgia, e alla sua decisione riguardo il riconoscimento della figlia. La sorella di lui (l’attrice ed ex concorrente del GF Vip 7, Nicole Murgia) aveva voluto subito mettere le cose in chiaro, dichiarando che il fratello era presente al parto. Inoltre, lo stesso Alessandro ha cambiato la sua biografia di Instagram, scrivendo di essere anche “padre di Ginevra“. A parlare però, questa volta, è stata Vittoria, dando una versione alquanto diversa sulla situazione attuale.

La neo mamma ha aperto oggi, 5 maggio, un box domande sul suo profilo Instagram per rispondere alle curiosità dei suoi followers. Ovviamente, la maggior parte dei quesiti sono virati sulla piccola Ginevra, sul parto e sul tanto discusso padre della bambina. Per questo, Vittoria ha voluto subito tagliare la testa al toro e spiegare come stanno realmente le cose. A quanto pare, la vicenda non sarebbe ancora risolta come fatto intendere dai fratelli Murgia. Nonostante non sia potuta entrare nei dettagli a causa di motivi legali, l’ex volto di UeD ha promesso di svelare molto presto tutta la verità:

Vorrei non ascoltaste voci esterne che descrivono il tutto con grande superficialità. Ci sono degli avvocati di mezzo, appena avrò chiaro io in primis e sarà chiara tutta questa situazione, sarò la prima a farvelo direttamente sapere.

Dunque, senza messi termini, la Deganello avrebbe fatto capire di non dare retta alle dichiarazioni di persone esterne alla coppia, facendo un probabile riferimento a Nicole Murgia. Insomma, anche dopo la nascita di Ginevra, la spinosa vicenda con il papà della piccola sembra essere ancora in corso e in attesa di nuovi sviluppi.

Vittoria Deganello e la nuova vita da mamma

Dopodiché, Vittoria ha iniziato a rispondere alle altre domande delle sue seguaci, raccontando maggiori dettagli di Ginevra e della sua nuova vita da mamma. L’influencer ha assicurato che lei e la piccola stanno benissimo. Nonostante le notti insonne e i ritmi stressanti, la Deganello è al settimo cielo e entusiasta di questa vita “meravigliosa”.

Il tutto, poi, vissuto senza la presenza di un compagno al suo fianco, il che ha portato un utente a chiederle come faccia a trovare la forza per riuscire a gestire così tante cose da sola. “Lei ti da la forza di fare tutto“, ha replicato l’ex corteggiatrice, che non riesce a non esprimere tutto il suo immenso amore per Ginevra, la sua unica e sola priorità.