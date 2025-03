Vittoria Deganello, da madre single a sposa: dolce colpo di scena

Vittoria Deganello si sposa? La voce ha cominciato a circolare nelle scorse ore, dopo che la stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato tra le sue storie Instagram uno scatto in cui si vede che su un tovagliolo di un ristorante è stato scritto “riservato alla mia futura moglie e alla sua figlia bellissima”. Un’amica della 31enne veronese ha rilanciato il post in questione commentando “Vittoria si sposa”. Mistero su chi è l’uomo che avrebbe stregato la Deganello che, come è noto, ha passato anni non semplici.

La storia con Alessandro Murgia e la nascita della figlia Ginevra

Per mesi, nel 2023, è stata chiacchierata da siti e giornali per la relazione con Alessandro Murgia. Il calciatore l’ha lasciata quando era incinta. La faccenda è poi proseguita con l’intervento degli avvocati. Deganello ha sempre sostenuto che Ginevra, la figlia avuta con l’atleta nell’aprile 2023, l’ha cresciuta e la sta crescendo da sola.

Da due anni a questa parte, per quel che riguarda il lato sentimentale, l’ex volto di UeD si è sempre dichiarata single. Nelle scorse ore, invece, ecco i post che fanno pensare che non solo nella sua vita ci sia un ‘lui’, ma che potrebbe addirittura convolare a nozze tra non molto.

Da segnalare inoltre che nel messaggio scritto dal presunto principe azzurro c’è un dolce riferimento alla piccola Ginevra. Sempre ammesso e non concesso che Vittoria abbia intrecciato una love story e che sia pronta a sposarsi, l’uomo misterioso avrebbe serenamente accettato il fatto che la veronese sia già madre ed abbia già una figlia da una precedente relazione.

Non resta che attendere per capire chi è tale figura ‘tenebrosa’ che avrebbe conquistato il cuore della veronese che, soltanto pochi giorni fa, chiacchierando con alcuni suoi fan, spiegava che le piacerebbe avere qualcuno con cui confrontarsi una volta chiusa la porta di casa. Forse quel qualcuno ora c’è. Sempre conversando con i suoi followers, raccontava di aver sofferto di attacchi di ansia e di panico, problemi che l’hanno spinta a rivolgersi a figure professionali con le quali ha cominciato una terapia che l’ha aiutata a stare meglio.