Vite Da Copertina: Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci parlano di foto ritoccate e non. I due lanciano un messaggio importante

A Vite da Copertina si parla di ritocchi, ritocchini, fisici perfetti e non. Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno hanno scelto proprio un bell’argomento di fuoco per questo secondo martedì del mese di Ottobre. Un argomento che è giusto vada affrontato in un modo dove l’aspetto fisico di un personaggio pubblico (e non) finisce sempre al centro dell’attenzione. I due conduttori, in primis, hanno si sono dedicati a Vanessa Incontrada. L’attrice spagnola è infatti finita spesso e volentieri nell’occhio del ciclone per la sua forma fisica. Vanessa ha le sue forme, ha un corpo armonioso eppure c’è chi, molto probabilmente più che altro per invidia, ha avuto il coraggio di puntarle il dito contro.

Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno difendono Vanessa Incontrada dalle critiche sul suo fisico

Fortunatamente, però, la showgirl ha ricevuto il sostegno di tantissimi, specialmente sul web. Anche Carlo Conti, per esempio, le ha mostrato la sua vicinanza in quel momento non così tanto facile per lei. Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno durante Vite da Copertina per la Incontrada hanno espresso solo parole dolci e gentili, risaltando la sua bellezza e scagliandosi contro chi, invece, l’ha criticata aspramente. Eleonire Casalegno, poi, ci ha tenuto a fare una precisazione (molto importante). I fisici perfetti che si vedono specialmente sui social non sono veri. Le foto infatti vengono spesso e volentieri ampiamente ritoccate. “Tutte quelle che vedete così perfette in realtà non sono vere. Tutte hanno la cellulite”, ha chiosato l’ex modella. Il discorso si è poi spostato sulle influncer che, negli ultimi anni, sono aumentate sempre più.

Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno: “Chiara Nasti beve solo acqua di cocco da 2 anni. Una stupidaggine”

Giovanni Ciacci ha fatto un riferimento a coloro che svendono sui loro profili strani beveroni e che fanno anche affermazioni molto opinabili. Tra di loro, è spuntato il nome di Chiara Nasti che tempo fa dichiarò di avere cellulite perché da due anni beve solo acqua di cocco e una bibita gassata abbastanza conosciuta. “Questa detta da Chiara Nasti è una stupidaggine. – ha detto Elenoire Casalegno – Sappiamo tutti che l’acqua depura e fa bene. Ha detto davvero un’eresia. Ma forse voleva provocare”.