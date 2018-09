Vita in Diretta, tensione dietro le quinte tra Fialdini e Timperi: le ultime news

Vita in Diretta, ancora tensioni dietro le quinte tra Tiberio Timperi e Francesca Fialdini: separazione in vista

Tensioni e dissapori sembrerebbero ancora contraddistinguere il rapporto tra Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, conduttori de La Vita in Diretta. Secondo quando riportato nell’ultimo numero del settimanale Oggi, infatti, dopo alcune incomprensioni emerse in studio durante le varie puntate, i due non sarebbero riusciti a trovare ancora un punto di incontro. Il clima ostile, inoltre, pare si sia esteso anche dietro le quinte, dove la gestione dei due conduttori starebbe creando alcuni problemi agli addetti ai lavori. La situazione, quindi, al momento sarebbe abbastanza complessa. Quanto? Tanto da spingere i vertici Rai a valutare la separazione dei due professionisti. Tiberio Timperi, nello specifico, pare potrebbe lasciare presto il programma.

Tiberio Timperi lascia la Vita in Diretta? Tensioni con Francesca Fialdini e possibile sostituzione

Come può la Rai evitare che i dissidi nati tra Tiberio Timperi e la Fialdini si trasformino in un casus belli? Al momento, è stato scritto dal settimanale Oggi, “I vertici avrebbero invitato i conduttori a mantenere la calma” ma, qualora questo non accedesse, il piano B dell’azienda parrebbe essere la separazione dei due. Come se non bastasse, inoltre, la Vita in Diretta deve fare anche i conti con le critiche ricevute in questi giorni (che sarebbero prevalentemente indirizzati a Timperi e alla sua collega). Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, “Molti sui social e anche in Viale Mazzini rimpiangono adesso il conduttore Marco Liorni” (compresa la Fialdini).

Vita in Diretta: la gaffe di Francesca Fialdini e le scuse della conduttrice

A buttare benzina sul fuoco e ad alimentare le polemiche, proprio recentemente, è stato un fuorionda di Francesca Fialdini. Quest’ultima, dimenticandosi di avere il microfono aperto, aveva infatti espresso pensati critiche nei confronti del copione che le era stato affidato. Alla gaffe, però, la Fialdini aveva subito cercato di rimediare facendo le sue scuse in diretta.