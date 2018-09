La vita in diretta, Francesca Fialdini gaffe: il fuorionda imbarazza. La conduttrice sbotta a microfono aperto e…

La nuova edizione de La vita in diretta (su Rai 1), targata dalla conduzione di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, è partita forte nella prima puntata, con ottimi dati auditel. Ma l’inizio di stagione ha riservato anche una gaffe che non è passata inosservata al pubblico della rete ammiraglia del servizio pubblico. Nella giornata odierna infatti, c’è stato un fuorionda della Fialdini che invece è finito in diretta, provocando qualche imbarazzo e molto rumore sui social. Tutta colpa di un microfono aperto nel momento sbagliato. Ma che cosa è andato in onda? Perché si parla di gaffe? Un motivo c’è ed è presto detto: la conduttrice è stata pescata mentre sfuriava. La scaletta della puntata non la convinceva del tutto…

Francesca Fialdini, La Vita in diretta: la gaffe fuorionda è servita

Mentre veniva messa in onda la sigla de La Vita in Diretta, il microfono aperto ha tradito la conduttrice. Tutto è accaduto durante la puntata di oggi mercoledì 5 settembre. “Fa schifo questo copione, fa schifo!”, si è sentito in sottofondo. Uno sfogo che molti telespettatori (che orecchie ben drizzate!) hanno sentito da casa. E Francesca? Se ne è accorta di quanto accaduto? Pare di sì visto che pochi secondi più tardi è sbarcata in diretta con lo sguardo rivolto verso il basso e con un po’ di palpabile imbarazzo. Tuttavia il tentennamento è presto sparito, facendo largo al cordiale sorriso che la contraddistingue.

Tiberio Timperi, la battuta infelice su Francesca Fialdini a La vita in diretta

Seppur la nuova stagione del programma è iniziata da pochissimo, quella della Fialdini non è stata la prima clamorosa gaffe. Infatti nella puntata di ieri era stato Tiberio Timperi ad aprire le danze, dando della raccomandata alla collega. Durante la chiacchierata con Costanzo, la presentatrice ha svelato: “Al suo esame alla Sapienza ho preso 29, un non voto” e il 53enne conduttore romano: “Hai preso 29 perché eri raccomandata altrimenti prendevi 23”. Una battuta non proprio simpatica che una Francesca sbigottita ha commentato così: “Ma che battute sono? Che battute sono? Io non so”.