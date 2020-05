Vis a Vis El Oasis: trama, quando esce in Italia e novità seconda stagione

Vis a Vis El Oasis, la trama dello spin-off su Macarena e Zulema: quanti episodi sono

I fan sono in attesa di sapere quando esce in Italia Vis a Vis El Oasis, intanto in Spagna il pubblico è già immerso nell’avventura conclusiva della serie tv. Macarena e Zulema si sono alleate dopo essere uscite dal carcere Cruz del Norte, ma non tutto andrà secondo i piani nel loro ultimo colpo. La trama di Vis a Vis El Oasis non deluderà le aspettative dei fan, anche se, per ovvi motivi, la storia sarà tutt’altra rispetto a quelle narrate quando indossavano le inconfondibili tute gialle. Il numero di episodi di Vis a Vis El Oasis è quello che ormai possiamo considerare standard per alcune serie tv, ovvero otto. Quando arriverà in Italia? Le notizie non sono ancora ufficiali, ma potrebbe uscire già in estate.

Vis a Vis El Oasis, quando esce in Italia e dove vederlo: le prime anticipazioni

In Spagna sta andando in onda sul canale Fox Spagna, con un episodio in onda a settimana, il lunedì sera precisamente. Quindi è probabile che l’arrivo in Italia, e nel mondo, non sarà prima della fine della stagione sulla rete spagnola. In tal caso, se ne parlerebbe dopo l’8 giugno. Vis a Vis El Oasis uscirà su Netflix? Iván Escobar, creatore della serie tv, aveva detto che è molto probabile l’arrivo degli episodi su Netflix, anche se non c’è stato ancora l’annuncio ufficiale. Ma oltre ai tempi di attesa, ciò che deluderà ancor di più i fan sono le anticipazioni sulla seconda stagione di Vis a Vis El Oasis.

Ci sarà Vis a Vis El Oasis 2? La seconda stagione non è in programma

Dopo la prima stagione con Maca e Zulema, non ci sarà la seconda stagione di Vis a Vis El Oasis. A renderlo noto è stato sempre Iván Escobar in una intervista a Vertele. Queste le sue parole: “Ci siamo davvero impegnati a terminare un viaggio. […] Sapevamo che dovevamo essere onesti con lo spettatore di Vis a Vis e creare un vero finale, e diciamo che abbiamo finalmente raggiunto l’obiettivo. Questa è la nostra ultima stagione”.