Vis a Vis spin-off, di cosa parla: il ritorno di Zulema e Maca in El Oasis

Vis a Vis – El Oasis è il nome dello spin-off sulle ragazze di Cruz del Norte e Cruz del Sur

Vis a Vis El Oasis è lo spin-off di Vis a Vis, l’amatissima serie tv spagnola sulle ragazze delle carceri di Madrid. Otto nuovi episodi che portano la firma di Iván Escobar, ideatore della serie, insieme agli sceneggiatori Lucía Carballal e JM Ruiz Córdoba. Durante la terza e la quarta stagione della serie – la quinta non è stata confermata -, abbiamo conosciuto una banda di criminali di Cruz del Este, la prigione maschile. Per questo molti pensavano che lo spin-off di Vis a Vis sarebbe stato sul carcere maschile e che erano stati introdotti nella trama per questo. E invece non sarà così! Lo spin-off ci sarà, è stato ormai confermato e presentato da mesi e sappiamo anche che le protagoniste di Vis a Vis El Oasis sono nostre vecchie conoscenze. Sarà tutto ancora all’insegna del girl power, dunque.

Trama Vis a Vis El Oasis, lo spin-off su Zulema e Maca: le anticipazioni e il cast

Rivedremo infatti Zulema e Maca in Vis a Vis El Oasis, le due protagoniste indiscusse del carcere che da acerrime nemiche diventeranno, di fatti, socie. La trama di Vis a Vis El Oasis vede le due tornare alla vita da criminali, non le ritroveremo infatti con addosso l’inconfondibile tuta gialla ma nelle vesti di ladre. Zulema e Maca dopo anni di rapine come La Marea Gialla decideranno di separarsi, ma non prima di mettere a segno l’ultimo grande colpo. Una piccola anticipazione sul destino delle due protagoniste era già stata fornita nelle scene finali di Vis a Vis 4, quando sono state mostrate le vite dei personaggi a distanza di qualche anno. Maca e Zulema non saranno sole: con loro ci sarà anche Goya. Nel cast di Vis a Vis El Oasis ci saranno anche Sandoval e Roman, il fratello di Macarena.

Vis a Vis El Oasis data d’uscita, quando esce in Italia lo spin-off di Vis a Vis

Quando esce Vis a Vis El Oasis in Italia? Non c’è ancora una data d’uscita, con sommo dispiacere dei tantissimi appassionati italiani della serie tv. In Spagna invece è tempo di riappassionarsi a Zulema e Maca: su Fox Espana infatti la serie prenderà il via lunedì 20 aprile 2020. Rimaniamo in attesa della data d’uscita in Italia!