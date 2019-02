Virginia Raffaele al Festival di Sanremo 2019: gaffe sui Casamonica

By

Virginia Raffaele al centro della polemica: la frase sui Casamonica che non è piaciuta al pubblico a Sanremo

Virginia Raffaele al centro della polemica a Sanremo. Una frase detta dalla conduttrice durante la diretta della prima puntata del Festival non è piaciuta molto al pubblico. Una vera e propria gaffe che, probabilmente, tornando indietro la stessa Virginia eviterebbe di fare. Cosa è successo? La Raffaele, quasi sicuramente con l’intendo di fare una battuta, si è rivolta alla telecamere affermando: “Salutiamo i Casamonica”, facendo riferimento alla giacca dalla fantasia molto appariscente di Claudio Bisio. Un’uscita questa che, secondo alcuni, Virginia si sarebbe potuta evitare.

Festival di Sanremo, Virginia Raffaele e il saluto ai Casamonica: telespettatori divisi

Se da un lato i telespettatori attivi sui social hanno definito la battuta di Virginia Raffaele fuori luogo dall’altro, sopratutto su Twitter, c’è stato chi ha preso le difese della presentatrice. Alcuni hanno si giudicato la frase un tantino azzardata ma molti, ad onor del vero, non hanno per niente dato peso alle sue parole. Una polemica che molti, al contrario degli utenti più critici, hanno trovato infondata. Tanti sono inoltre quelli stanno molto apprezzando la performance di Virginia. C’è in fine chi, sui social, già è pronto a scommettere che questo sarà un argomento di discussione domani alla conferenza stampa del Festival.

Festival di Sanremo, la rivelazione di Rocco Papaleo durante la conferenza stampa: “Belen mi parlò solo sul palco”

Mentre molti aspettano la prossima conferenza stampa del Festival, in quella di oggi hanno fatto molto scalpore le dichiarazioni rilasciate da Rocco Papaleo. L’attore, che quest’anno condurrà il Dopofestival insieme a Anna Foglietta e Melissa Greta Marchetto, in merito all’edizione del Festival che condusse lui otto anni fa, stamattina ha dichiarato: “Belen mi parlò solo sul palco, perché c’era nel copione. Fuori dal palco non mi ricordo mi abbia rivolto la parola”