Rocco Papaleo: a Sanremo? “Belen mi parlò solo sul palco, fuori mai”

Festival di Sanremo: Rocco Papaleo lancia una frecciatina a Belen Rodriguez

Oggi, durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo, a rispondere alle domande dei giornalisti c’era anche Rocco Papaleo. All’attore che quest’anno farà il Dopo Festival, è stato chiesto di fare un paragone tra questo progetto e la prima serata. Rocco, otto anni fa, fu infatti condusse Festival. Nel paragonare le due esperienze, allora, Papaleo ha ricordato le persone conosciute. L’artistica, nello specifico, ha parlato delle amicizie e del feeling creato con alcuni addetti ai lavori. Su qualcuno però, anche se molto simpaticamente, ha avuto da ridere, e quel qualcuno è proprio Belen Rodriguez.

Sanremo, Rocco Papaleo in conferenza stampa afferma: “Belen mi parlò solo sul palco, fuori mai”

L’anno in cui Rocco Papaleo fu chiamato a condurre il Festival di Sanremo, come molti ricorderanno, con lui sul palco dell’Ariston c’era anche Belen Rodriguez. Della showgirl argentina e ripensando al lavoro fatto con lei a Sanremo, oggi, Rocco ha detto: “Belen mi parlò solo sul palco, perché c’era nel copione”. Sempre Papaleo, sebbene molti abbiano scherzato e riso su queste sue dichiarazioni, con il suo fare scherzoso ma anche pungente ha poi sottolineato: “Fuori dal palco non mi ricordo mi abbia rivolto la parola“.

Festival di Sanremo 2019, fremono i preparativi per la prima puntata: Michelle Hunziker di nuovo sul palco dell’Ariston

Questa sera, tra gli ospiti della prima puntata del Festival di Sanremo, ritornerà a calcare il palco dell’Ariston anche Michelle Hunziker. Dopo il successo raggiunto l’anno scorso, sia lei che Piefrancesco Favino, sono stati chiamati a dare il loro contributo allo show dal direttore artistico Claudio Baglioni. Un modo chiaro questo da parte del cantante per ribadire la stima e l’affetto nei confronti dei due artisti che lo hanno fiancheggiato lo scorso anno.