Pierfrancesco Favino torna al Festival di Sanremo: arriva l’ufficialità sulla presenza dell’attore

Pierfrancesco Favino torna al Festival di Sanremo. Nelle ultime ore la notizia è stata ufficializzata. Dunque, l’attore romano ha accettato l’invito dell’amico Claudio Baglioni, con cui un anno fa ha condiviso il palco dell’Ariston nella veste di conduttore, assieme a Michelle Hunziker. Quest’anno sarà presente come super ospite. Ma che cosa farà? Tutto è top secret a proposito della performance che lo vedrà protagonista. Nella giornata di ieri, lunedì 28 gennaio, si sono svolte delle prove blindatissime in Teatro e nessuna indiscrezione è trapelata. Non resta che attendere di sapere in che cosa s’impegnerà l’acclamato l’interprete dopo che lo scorso anno ha emozionato con il monologo “La notte poco prima delle foreste”.

Gli ospiti annunciati della 69esima edizione del Festival di Sanremo

Il nome di Pierfrancesco Favino si aggiunge a quello degli altri ospiti già annunciati alla kermesse. Vale a dire a Serena Rossi, che omaggerà Mia Martini con “Almeno tu nell’universo”, Antonello Venditti, Luciano Ligabue, Andrea Bocelli, Elisa, Giorgia, Marco Mengoni, Eros Ramazzotti, Alessandra Amoroso e la coppia formata da Umberto Tozzi e Raf. I recenti rumors hanno sussurrato che al Festival di Sanremo 2019 potrebbe esserci anche Ariana Grande. La notizia non ha ancora trovato conferma. Nel qual caso si tratterebbe dell’unica star internazionale della 69esima edizione (in onda su Rai 1 dal 5 al 9 febbraio).

Favino a Verissimo: “Sarò sempre vicino a Claudio Baglioni e se avesse bisogno di me…”

Già lo scorso dicembre, Favino aveva lasciato aperte le porte per un ritorno sul palco dell’Ariston. “Sarò sempre vicino a Claudio Baglioni e se avesse bisogno di me…”, aveva confidato l’attore a Silvia Toffanin. Tuttavia nella medesima intervista aveva mescolato un po’ le carte. “Ho il desiderio di farla rimanere una cosa pura (riferendosi alla sua presenza nell’edizione del 2018)”, aveva aggiunto a proposito di un suo ritorno alla kermesse. E invece Baglioni pare proprio che abbia bussato alla porta dell’amico e abbia chiesto ‘aiuto’. E a un amico non si può certo dire di no nel momento del bisogno.