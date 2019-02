Virginia Raffaele condurrà il Festival di Sanremo nel 2020? L’indiscrezione

By

Sanremo 2019, Virginia Raffaele confessa: “Ho reso felice mia madre quando le ho detto del Festival”

Virginia Raffaele è stata una delle rivelazioni di questo Festival di Sanremo 2019. Quest’ultima, sfogliandosi (in parte) delle sue vesti comiche, è riuscita a dimostrare di essere anche una brava presentatrice e intrattenitrice, in grado di saper reggere il palco e di fronteggiare gli imprevisti della diretta. Lei, fortemente voluta dal direttore artistico Claudio Baglioni, si è detta più volte onorata e contenta di aver accettato questo progetto. “Ho reso felice mia madre quando le ho detto del Festival” ha dichiarato la stessa al settimanale Gente.

Festival di Sanremo, Virginia Raffaele condurrà anche il prossimo anno? L’indiscrezione

Alcuni si sono detti così entusiasti della performance di Virginia Raffaele a Sanremo 2019 che, secondo quanto riportato dal settimanale Gente, c’è già chi sarebbe pronto a scommettere su una sua condizione bis del Festival nel 2020. Il suo nome pare si sia già iniziato a fare per la prossima edizione dell’evento. A noi, però, ci pare un po’ presto per dare per certa questa notizia. Vero è che, tra tutte le ipotesi, questa potrebbe essere una delle più credibili. Oltre al suo nome, ricordiamolo, di recente è stato fatto anche quello di Antonella Clerici.

Sanremo 2019, Claudio Baglio conferma: questo sarà il suo ultimo anno al Festival

Intanto ieri, durante la conferenza stampa delle terza puntata del Festival di Sanremo, Claudio Baglioni ha confermato che il prossimo anno non sarà lui a condurre la kermesse. “Al momento non c’è neanche il retropensiero di tornare. C’è solo l’affetto che io ho iniziato a provare già l’anno scorso per tutta la squadra” ha dichiarato il cantante “Bisogna terminare”. Meno drastico nella sua decisione, invece, Claudio Bisio che, all’eventualità di un suo ritorno a Sanremo il prossimo anno ha risposto: “Perché no?”.