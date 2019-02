Claudio Baglioni conferma l’addio a Sanremo: “Bisogna terminare”

Festival di Sanremo 2019: questo sarà l’ultimo anno per Claudio Baglioni? La conferma

Oggi, durante la conferenza stampa della terza serata di Sanremo, è stato chiesto a Claudio Baglioni di confermare (o smentire) le voci riguardo al suo addio al Festival. Questo sarà veramente l’ultimo anno? È vero che il prossimo anno non sarà lui a condurre lo show? A queste domanda il direttore artistico ha allora cercato di rispondere provando a fare chiarezza. “No, al momento non c’è neanche il retropensiero di tornare. C’è solo l’affetto che io ho iniziato a provare già l’anno scorso per tutta la squadra” ha affermato Baglioni. Claudio, quindi, con queste dichiarazioni ha escluso definitivamente l’ipotesi di un Baglioni ter a Sanremo.

Claudio Baglioni conferma: il prossimo anno a Sanremo non ci sarà lui

Sull’addio di Claudio Baglioni al Festival di Sanremo, durante la conferenza, si è voluta esprimere anche il direttore Rai Teresa De Santis. Il 70esimo Festival della canzone italiana? “Io ho escluso che ad occuparsene possa essere Claudio” ha ribadito. La stessa, però, poi ha anche precisato: “Ritengo sia un po’ prematuro parlarne. Se ci date il tempo di arrivare alla fine di questa kermesse magari avremo tempo di sederci e riflettere”. Più categorico, invece, è stato Baglioni che, in merito a questa ipotesi, ha specificato che lui potrebbe occuparsene il prossimo anno solo da un punto di vista musicale. Per il resto, ha poi aggiunto: “Bisogna terminare”.

Festival di Sanremo: Claudio Bisio e Michelle Hunziker conduttori il prossimo anno?

Stamattina, durante la conferenza stampa del Festival, qualcuno non ha potuto fare a meno di sottolineare la complicità che ieri sera Claudio Bisio ha dimostrato di avere con Michelle Hunziker (più che con Virginia Raffaele). Queste osservazioni, allora, hanno aperto la strada ad una domanda: a Bisio piacerebbe condurre il Festival in coppia con Michelle? Magari il prossimo anno? “Con Michelle non ci vediamo da 13 anni. Un Sanremo con lei? Chi lo sa, perché no” ha risposto lui.