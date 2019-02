Virginia Raffaele e Bisio rispondono alle critiche: Baglioni fa una promessa

Virginia Raffaele e Claudio Bisio criticati per la prima puntata di Sanremo 2019: i conduttori rispondono

Ieri sera è andata in onda la prima puntata del Festival di Sanremo 2019, con i conduttori Virginia Raffaele, Claudio Bisio e Claudio Baglioni. Nel corso della conferenza stampa di oggi, che riguarda la seconda serata del programma, i primi due sono stati criticati per alcune gaffe commesse durante la prima puntata. In particolare, qualche giornalista critica la Raffaele, definendola addirittura “imbalsamata”. Lei stessa ammette di essere consapevole dei suoi errori, ma ci tiene a precisare che lei non è nata nel ruolo di conduttrice. È stato difficile per lei limitarsi con l’ironia e spera di potersi migliorare, per poter essere all’altezza di questo importante ruolo. “Non si è mai pronti per Sanremo, un passettino alla volta”, dichiara Virginia, mantenendo sempre il sorriso. Anche Bisio ritiene di aver commesso qualche piccolo errore e, sebbene abbia già rivestito il ruolo di conduttore in altri programmi, afferma: “Non si è mai pronti per Sanremo”.

Virginia Raffaele e Bisio fanno un’auto-critica e poi promettono che faranno di meglio

“So che posso fare di meglio, per cui mi sto facendo un’auto-critica. Mi sono sciolto quando ho salutato Bocelli con la mano”, rivela Bisio. Il conduttore ha, infatti, salutato Andrea Bocelli durante la prima puntata. Claudio spiega di aver commesso questo errore, poiché credeva che il cantante fosse già entrato con il figlio Matteo. Ma le polemiche sono scoppiate anche a causa della gaffe commessa da Virginia sui Casamonica. I due conduttori ironizzano su entrambi i saluti, affermando che non saluteranno più nessuno. Le critiche continuano, nonostante ci siano stati degli ottimi ascolti. In particolare, c’è chi li accusa di aver affrontato temi del passato, anziché colpire il pubblico giovanile. La gag sul Quartetto Cetra, secondo i giornalisti, non sarebbe stata un’ottima scelta per la serata. Su questo punto, ci tiene a rispondere Bisio, il quale dichiara che nel pubblico c’era anche suo figlio, che ha 20 anni e che è rimasto colpito proprio dal Quartetto Cetra.

Claudio Baglioni risponde ad alcune critiche e poi fa una promessa per la seconda puntata

Virginia assicura che questa sera avranno modo di fare un po’ più di varietà, mentre Baglioni fa una promessa a tutti. Questa seconda serata durerà meno, annuncia il conduttore. La prima puntata è durata un bel po’ e, per tale motivo, il noto cantante ci tiene a fare questa promessa al pubblico. Intanto, di fronte alle critiche, anche Baglioni risponde: “Io mi metto a disposizione e faccio da parafulmine rispetto alle possibilità di polemica o di sciacallaggio, ci tengo a dire che saremo i templari della musica italiana.”