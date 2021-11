Virginia Mihajlovic si sposa: annunciata la data del matrimonio

Fiori d’arancio per Virginia Mihajlovic. La figlia di Sinisa e Arianna – vista qualche anno fa all’Isola dei Famosi in coppia con la sorella maggiore Victoria – è pronta a sposare il calciatore Alessandro Vogliacco. I due sono diventati da poco genitori della piccola Violante. E ora convolano a nozze: la proposta di matrimonio è arrivata la scorsa estate e via Instagram la Mihajlovic ha annunciato la data del grande giorno.

“Quando le nozze?”, ha chiesto una fan su Instagram durante un ask. “Giugno 2022”, ha confermato Virginia Mihajlovic che per il momento ha preferito non svelare il giorno esatto del lieto evento per una questione di scaramanzia. Sicuramente nei prossimi mesi partiranno i preparativi del matrimonio. Ad oggi non è chiaro dove l’ex naufraga, oggi influencer, dirà sì al padre di sua figlia. Non è escluso che la coppia possa ufficializzare il loro legame a Roma, città alla quale Virginia è molto legata.

Attualmente Virginia Mihajlovic e Alessandro Vogliacco abitano a Benevento, dove il difensore è stato ingaggiato dalla squadra di calcio della città. La figlia di Sinisa Mihajlovic ha confidato di trovarsi molto bene in Campania anche se sente una certa nostalgia di Pordenone.

La storia d’amore con Alessandro Vogliacco

Prima di firmare il contratto con il Benevento Vogliacco ha infatti giocato nel club del Friuli-Venezia Giulia per due anni. La storia d’amore con Virginia Mihajlovic, nata grazie ad alcuni amici in comune, va avanti da ben quattro anni. Entrambi classe 1998 Alessandro e Virginia hanno subito fatto sul serio.

Una relazione importante, diventata col tempo una vera e propria famiglia dopo la nascita della piccola Violante. A scegliere il nome mamma Mihajlovic, che ha dovuto pressare a lungo papà Vogliacco prima di arrivare a convincerlo del tutto.

La coppia ha già fatto sapere che è intenzionata ad avere altri bambini dopo il matrimonio. Per dedicarsi al ruolo di mamma Virginia Mihajlovic ha messo da parte gli studi e le apparizioni sul piccolo schermo. Continua invece la sua attività da influencer, che procede a gonfie vele.