Virginia Mihajlovic ha partorito: sesso, nome, foto e chi è il padre

Fiocco rosa in casa Mihajlovic. La figlia di Sinisa, Virginia, ha appena pubblicato su Instagram una tenerissima immagine che ritrae la sua primogenita, nata oggi. La modella 23enne aveva annunciato di essere incinta lo scorso maggio, facendo commuovere il padre ex calciatore che, dopo essere stato messo al corrente della gravidanza, non era riuscito a trattenere le lacrime. L’allenatore serbo è diventato nonno per la prima volta.

L’annuncio di Virginia è arrivato poco fa. La ragazza ha rivelato di aver dato alla luce la sua bimba a Roma, nelle prime ore del mattino di oggi, 28 ottobre. Il nome che la 23enne e il compagno Alessandro Vogliacco hanno scelto per la figlia è Violante. Non sono mancate le reazioni alla notizia di altre personalità del mondo del calcio e non, che hanno commentato calorosamente il post Instagram contenente l’annuncio.

Anche il neopapà ha postato una foto della piccola, scrivendo che oggi è il giorno più importante della vita della coppia.

Virginia Mihajlovic è diventata mamma, la storia con Vogliacco

Virginia è una nota influencer e modella 23 enne nata a Roma, figlia di Sinisa Mihajlovic e dell’ex soubrette Arianna Rapaccioli. La giovane ha quattro fratelli: Viktorjia, Miroslav, Dushan e Nichholas. Virginia è nota al grande pubblico per aver partecipato, nel gennaio 2019, all’Isola dei Famosi, in coppia con la sorella Viktorjia. L’influencer frequenta Alessandro “Alex” Vogliacco da ben 4 anni.

Alex è un calciatore, proprio come lo era il suocero. Ha 23 anni, è nato in Puglia ed è un difensore del Benevento in prestito al Genoa. La coppia ha annunciato di essere in dolce attesa lo scorso maggio, rivelando anche il sesso del nascituro. La notizia, anche in quell’occasione, è stata diffusa da Virginia su Instagram attraverso un dolcissimo video, che ha mostrato il modo con cui ha rivelato la gravidanza al fidanzato. Vogliacco ha reagito incredulo, piangendo di gioia così come il nonno, Sinisa, a cui Virginia ha fatto recapitare una tutina con scritto “Sorpresa, ciao nonno”.

I profili social dei due, che vantano centinaia di migliaia di followers, sono pieni di tenere foto in cui dimostrano di essere davvero in sintonia e in cui si dicono felici e pronti per la nuova avventura da genitori.