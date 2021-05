Virginia Mihajlovic è incinta: l’annuncio e le lacrime di papà Sinisa

Virginia Mihajlovic è incinta: la figlia di Sinisa ha annunciato la dolce notizia nelle scorse ore, attraverso un post su Instagram dove ha condiviso con i fan la lietissima novella. A festeggiare la gravidanza, sempre via social, è stata anche la sorella Viktorija, 24 anni, che ha immortalato il pancino della congiunta mentre le dà un tenero bacio. Naturalmente non ha potuto mancare una dedica al miele. “Che fantastica storia è la vita”, la zuccherosa chiosa della primogenita di Sinisa. Emozionatissimo anche l’ex calciatore dell’Inter e della Lazio, oggi allenatore del Bologna: infatti l’atleta, che è stato filmato nel momento dell’annuncio di Virginia, è scoppiato in lacrime (di gioia) quando ha saputo di diventare nonno.

Chi è il Alessandro Vogliacco, il fidanzato di Virginia Mihajlovic

Virginia è felicemente fidanzata da quasi quattro anni con Alessandro Vogliacco, calciatore professionista (ruolo difensore) in forza al Pordenone. Il giovane ha alle spalle una militanza nelle giovanili della Juventus. La 23enne, su Instagram, ha divulgato un video in cui mostra il compagno e papà Sinisa mentre apprendono la notizia della dolce attesa.

Nella fattispecie la modella ha consegnato una scatola a Vogliacco nel quale ha nascosto il messaggio con cui gli ha comunicato che presto diventerà papà. A Sinisa invece ha fatto arrivare una tutina con su scritto “Sorpresa, ciao nonno“. Commozione a non finire per l’ex calciatore che è poi scoppiato a piangere. “Ammazza oh… ma è tuo? Ma state scherzando?”, ha inizialmente domandato, preso in contropiede. Poi ha capito che non si trattava affatto di uno scherzo: “Ma adesso? Quest’anno? Mi viene da piangere”.

Virginia Mihajlovic annuncia di essere incinta: in arrivo una femminuccia

Nel post pubblicato su Instagram Virginia ha inoltre fatto sapere di aspettare una femminuccia, oltre a sottolineare che la notizia della gravidanza l’ha resa felicissima. Reazione entusiasta anche da parte di Vogliacco che già chiama il frutto d’amore portato in grembo dalla compagna “principessa“.

“In fondo l’ho sempre saputo, che saresti stato tu, amore mio, il padre dei miei bambini”, ha aggiunto la secondogenita di Mihajlovic, raccontando che la piccina è stata voluta con desiderio e amore. A questo punto non resta che mettere a punto tutti i preparativi per dare il miglior benvenuto possibile alla piccina. A proposito, come si chiamerà? Per il momento nessuna indiscrezione in tal senso, anche perché per la scelta del nome c’è tempo.