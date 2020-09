Mihajlovic è guarito dal Coronavirus: il messaggio della figlia Virginia

Buone notizie per Sinisa Mihajlovic. L’ex calciatore è ufficialmente guarito dal Coronavirus. Il secondo tampone ha dato esito negativo e martedì il tecnico potrà tornare regolarmente a dirigere il Bologna, squadra che allena da oltre un anno. Mihajlovic era risultato positivo dopo una vacanza in Sardegna. Vacanza che ha destato più di qualche polemica per via di una partita di calcetto che ha visto tra i protagonisti Flavio Briatore (anche lui risultato poi positivo al Covid-19) e Paolo Bonolis. Mihajlovic ha precisato di aver rispettato tutte le regole anti-contagio e sui social network è stato difeso pure dalla moglie Arianna, che ha invitato tutti a non giudicare con leggerezza una situazione del genere. Una situazione non facile che il campione ha affrontato con coraggio e determinazione, com’è nel suo stile. Mihajlovc non ha presentato alcun sintomo della malattia.

Virginia Mihajlovic annuncio: il padre Sinisa è guarito

“Per tutti coloro che si sono preoccupati ed interessati, papà è guarito dal Coronavirus, da domani tornerà ad allenare il Bologna”, ha fatto sapere via Instagram Virginia Mihajlovic. La studentessa, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, è da sempre molto legata al famoso padre con il quale ha un rapporto complice e profondo. Al momento nessun commento è arrivato da Viktorija, la primogenita di Mihajlovic che ha sempre sostenuto pubblicamente il genitore. Sinisa Mihajlovic ha trascorso due settimane in isolamento prima dell’atteso tampone negativo. Un periodo non facile, che arriva dopo la lunga lotta alla leucemia. Ma il 51enne non si è mai arreso e ha combattuto con le unghie e con i denti fino a vincere la sua battaglia più importante.

Perché le figlie di Sinisa Mihajlovic sono famose

Sinisa Mihajlovic è legato dal 1995 dall’ex showgirl televisiva Arianna Rapaccioni. I due hanno avuto ben cinque figli, Viktorija, Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas. Le prime due sono diventate famose per la partecipazione all’Isola dei Famosi 2019. Entrambe lavorano come modelle ma sono anche delle studentesse. Nel 2020 sono state inviate della trasmissione di Real Time Tienda: Missione Bellezza. Da qualche settimana Viktorija è in lizza per diventare la nuova testimonial di Milan Channel, canale dedicato al team rossonero. La Mihajlovic dovrebbe sostituire Giorgia Palmas, prossima al parto. Virginia è felicemente fidanzata da tempo con Alessandro Vogliacco, giocatore del Pordenone. Risulta invece single Viktorija.