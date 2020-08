Mihajlovic ha il Coronavirus, tampone anche per le figlie: il messaggio

Sinisa Mihajlovic positivo al Coronavirus. Come tanti Vip anche il tecnico del Bologna è stato colpito da quella che è già stata soprannominata “la maledizione della Sardegna”. Di rientro da una vacanza con la sua famiglia l’allenatore rosso blu è risultato positivo al tampone di controllo per il Covid-19. Al momento il 51enne è asintomatico ma resterà in isolamento per le prossime due settimane. Il serbo ha di recente subito un trapianto di midollo osseo per la leucemia e deve dunque prestare attenzione a eventuali complicanze dovute al virus. In seguito a questa ultima notizia Mihajlovic non potrà partecipare al ritiro della sua squadra a Pinzolo. Sono stati effettuati in questi giorni pure i tamponi sul gruppo squadra della Primavera, risultati tutti negativi. Domani saranno effettuati i test sui giocatori e i collaboratori della Prima squadra.

Virginia Mihajlovic rompe il silenzio sul padre: “Sta benissimo”

Dopo che è trapelata la notizia su Sinisa Mihajlovic la figlia Virginia ha voluto fare delle precisazioni sul suo account Instagram. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha voluto tranquillizzare tutte le persone che seguono con affetto il padre ex calciatore. “Papà sta benissimo ed è completamente asintomatico. Ovviamente anche noi, venendo dalla Sardegna e da Porto Cervo, siamo stati sottoposti al tampone”, ha fatto sapere Virginia. Il post è stato prontamente condiviso dalla sorella maggiore Viktorija, di recente al centro della cronaca rosa per via dei suoi presunti flirt con gli ex protagonisti di Uomini e Donne Mattia Marciano e Giordano Mazzocchi.

Perché le figlie di Sinisa Mihajlovic sono famose

Sinisa Mihajlovic è legato dal 1995 dall’ex showgirl televisiva Arianna Rapaccioni. I due hanno avuto ben cinque figli, Viktorija, Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas. Le prime due sono diventate famose per la partecipazione all’Isola dei Famosi 2019. Entrambe lavorano come modelle ma sono anche delle studentesse. Nel 2020 sono state inviate della trasmissione di Real Time Tienda: Missione Bellezza. Da qualche settimana Viktorija è in lizza per diventare la nuova testimonial di Milan Channel, canale dedicato al team rossonero. La Mihajlovic dovrebbe sostituire Giorgia Palmas, prossima al parto. Virginia è felicemente fidanzata da tempo con Alessandro Vogliacco, giocatore del Pordenone. Risulta invece single Viktorija.