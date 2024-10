Virginia Mihajlovic, “il sogno di papà Sinisa”: lacrime a Verissimo

Oggi pomeriggio tra gli ospiti di Verissimo c’è stata anche Virginia Mihajlovic, figlia dell’ex calciatore ed allenatore Sinisa Mihajlovic, scomparso nel 2022 a causa di una grave malattia. Proprio sul ricordo del padre si è incentrata gran parte della sua intervista con Silvia Toffanin. Nel parlare con la conduttrice, Virginia ha rivelato il grande sogno del suo papà. Poco dopo è scoppiata in lacrime nel rivedere alcune immagini di Sinisa. Scopriamo meglio cosa è accaduto in puntata.

L’intervista a Virginia Mihajlovic, figlia dell’ex calciatore ed allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, è stata una delle più intense di questo pomeriggio a Verissimo. Ospite da Silvia Toffanin, la ragazza ha parlato della nascita del suo secondogenito Leone Sinisa. Il piccolo è nato poco più di un mese fa e Virginia ha deciso di dargli come secondo nome quello del suo papà, scomparso nel 2022 dopo una lunga lotta con la leucemia. Purtroppo, quindi, l’ex calciatore ed allenatore non ha fatto in tempo a conoscere il suo nipotino.

Virginia Mihajlovic ha rivelato alla conduttrice che il sogno di papà Sinisa era proprio quello di avere una bella famiglia e tanti nipotini. Per fortuna lei è riuscita ad avverare questo suo desiderio, facendolo diventare nonno di Violante, sua primogenita avuta all’età di 23 anni. Nel corso della sua chiacchierata con Toffanin, l’ospite ha parlato del forte legame che c’era tra il nonno e la nipotina. Uno dei suoi momenti preferiti, difatti, era quando andava a prenderla a scuola. Virginia ha descritto quindi il papà come una persona semplice, che godeva delle piccole cose e che metteva al primo posto l’affetto per i suoi cari.

A quel punto Silvia Toffanin ha mostrato alla sua ospite un filmato. Nel vedere le immagini di suo padre Sinisa scorrere sullo schermo Virginia si è visibilmente commossa fino alle lacrime, emozionando tutto lo studio. Poco dopo la conduttrice ha voluto farle una sorpresa e ha mandato in onda un secondo video. Sullo schermo sono quindi comparse la nonna e la zia di Virginia con un bellissimo messaggio per lei.