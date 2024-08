Vip scrocconi, Oriana Marzoli ‘chiede’ regali di lusso ai fan: dettagli

Oriana Marzoli nel mirino. Dopo lo scandalo del Pandoro e la conseguente crisi di Chiara Ferragni, la tolleranza verso gli influencer è scesa ai minimi storici. Il dibattito si è acceso ancora di più con l’arrivo dell’estate, dove i vip sono soliti condividere sui social le loro vacanze da sogno, completamente gratis. Selvaggia Lucarelli ha fatto infatti un’inchiesta contro i cosiddetti influencer “scrocconi”, demolendo questi personaggi uno ad uno. Tra l’altro, non solo godono di viaggi gratuiti e sponsorizzano la qualunque, ma spesso nascondono furtivamente le diciture “ADV”, “Supplied” o “Invited by”, ingannando così i loro seguaci.

Ebbene, pare che l’ex vippona Oriana Marzoli si sia spinta anche oltre questo. Come la maggior parte delle influencer, la venezuelana sfrutta il suo lavoro per ottenere soggiorni gratuiti e altri vantaggi. Ma, non è finita qui. Avendo partecipato a numerosi reality, la Marzoli ha conquistato un fedelissimo seguito di fan, molti dei quali la seguono con passione da molti anni. Questi sostenitori sono così affezionati alla 32enne che spesso si mobilitano per farle arrivare regali o pensieri affettuosi.

Fino a qui, nulla di strano. Oriana non è certamente la prima a ricevere sorprese del genere: è infatti una consuetudine per molti ex partecipanti di reality come il GF Vip, dove i concorrenti sono seguiti 24 ore su 24 e suscitano un forte affetto da parte degli spettatori. Tuttavia, nel suo caso, diversi utenti hanno notato un comportamento alquanto singolare. Nelle ultime ore, a Gabriele Parpiglia sono stati segnalati diversi regali (molto costosi) che la venezuelana avrebbe chiesto indirettamente ai suoi sostenitori. Ma, in che modo?

Il modus operandi è più o meno sempre lo stesso: Oriana annuncia sul suo canale broadcast di essere disperata perché non riesce a trovare un oggetto specifico, nonostante le sue numerose ricerche. Ad esempio, qualche mese fa aveva cercato invano degli stivali di marca, pubblicando successivamente il modello sul suo canale. Recentemente, ha fatto lo stesso con una nota macchina fotografica, lamentandosi di non riuscire a trovarla e di averne bisogno per lavorare sui suoi contenuti social.

Casualmente, i fan della Marzoli si organizzano in fretta per accontentarla e le fanno recapitare proprio gli oggetti in questione direttamente a casa sua. Nonostante queste persone scelgano liberamente di spendere i loro soldi, molti hanno espresso forti perplessità, accusando Oriana di voler approfittare dei suoi affezionati sostenitori. Ciò che fa storcere maggiormente il naso è che, dopo aver ricevuto i regali, la 32enne ringrazia sempre con grande entusiasmo, senza suggerire ai suoi seguaci di non spendere somme ingenti per lei, nonostante la sua situazione economica possa essere già vantaggiosa.

La questione ha turbato parecchio Parpiglia, che ha condiviso molti dei regali ricevuti dalla Marzoli negli ultimi mesi, arrivando persino a decidere di contattare il Codacons per far luce sulla situazione. Poco dopo, anche Deianira Marzano ha pubblicato una storia sulla polemica, condividendo segnalazioni di altri utenti.

È importante sottolineare che si tratta solamente di supposizioni del web, poiché, fino a prova contraria, Oriana Marzoli non ha mai richiesto esplicitamente questi costosi doni. Fino ad ora, la venezuelana ha preferito non replicare alle accuse, non affrontando in alcun modo l’argomento sui suoi canali social.