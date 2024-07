Vip scrocconi, Ludovica Valli spietata: “Chi vi credete di essere?”

E’ sicuramente l’argomento più bollente di questa già torrida estate 2024. Gli influencer scrocconi stanno dominando i social con i loro post di vacanze di lusso regalate e in collaborazione, ma il vento inizia a cambiare. Dopo l’inchiesta di Selvaggia Lucarelli, molti influencer hanno fatto dietro front per riabilitare il nome della categoria, l’ultimo attacco arriva da l’ex tronista Ludovica Valli.

Nelle ultime settimane è diventato l’argomento di culto su tutti i social. Basta aprire Instagram per vedere tutti i vip italiani in vacanza in luoghi da sogno completamente gratis. Ma non solo le vacanze, ormai gli influencer sponsorizzano la qualunque, dagli arredamenti per la casa che vengono regalati, ai cibi per neonati che i brand regalano ai neo-genitori vip, come se in Italia non ci fossero famiglie che non possono permettersi il cibo davvero. Selvaggia Lucarelli ha fatto un’inchiesta, uscita la scorsa settimana (vedi: Lucarelli vs influencer scrocconi: sdegno per vip in vacanza gratis) e alcuni hanno fatto retromarcia. Ad esempio c’è Giorgia Soleri, influencer e attivista, ex fidanzata di Damiano dei Maneskin, che ha dato il via a una vera e propria controtendenza: a ogni post delle sue vacanze o di qualche prodotto abbina l’hashtag #pagatocoimieisoldi, per prendere in giro chi invece sponsorizza anche gli aperitivi.

Ludovica Valli contro gli scrocconi: ”I soldi non vi rendono persone migliori, perché ingannate la gente?”

L’ultima a sfogarsi sulla situazione ormai fuori controllo degli ”scrocconers” (così sono stati rinominati gli influencer che scroccano la qualunque) è Ludovica Valli. L’ex tronista di Uomini & Donne e mom-influencer ha usato i suoi canali social per attaccare i colleghi che si approfittano della buona fede dei brand. LudoValli se la prende con tutti quei vip che nascondono i simboli e gli hashtag delle sponsorizzazioni, cosa assolutamente illegale che sta portando non poche segnalazioni al Codacons. Perché ingannare la gente? Secondo la Valli molti nascondo le sponsorizzazioni perché se non fossero pagati, non pubblicizzerebbero mai un tal prodotto. E per quanto riguarda invece vacanze e lussi vari, si tratta della vecchia storia della ostentazione. Si ostenta il resort, il ristorante stellato, perché ci si sente superiori. Followers e soldi fanno sentire molti influencer chissà chi.

Servono regole più severe anche secondo Ludovica, che si augura un cambiamento nel mondo dei social soprattutto per le persone che si sentono superiori solo perché hanno più followers di altri e quindi pensano gli sia tutto dovuto. Ora, non sta di certo a noi giudicare, Ludovica Valli non è stata esente da critiche, accusata di ostentare uno stile di vita irrealistico per molte famiglie italiane, ma apprezziamo che qualcuno inizi a farsi sentire sulla questione. Basti ricordare che spesso e volentieri si è scagliata persino contro le sue stesse sorelle. Vi lasciamo qua sotto le storie Instagram dello sfogo.