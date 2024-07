Lucarelli vs influencer “scrocconi”: sdegno per vip in vacanza gratis

Più le temperature aumentano, più tutti vorremmo essere da qualche parte al fresco. Magari in un bell’hotel in riva al mare con tanto di piscina, serviti e riveriti. Ma con l’aumento dei prezzi per le famiglie italiane, andare in vacanza è diventato un lusso; e allora come si fa? Ci pensano gli influencer a risolvere il problema. Basta avere centinaia di migliaia di followers e in vacanza ti ci invita direttamente l’hotel, completamente gratis! Ora, non è di certo un fenomeno nuovo, sono anni che il web si lamenta dei vip che pretendono di avere cene gratis, soggiorni gratis in cambio di post sui social per promuovere il posto, ma quest’anno se ne stanno approfittando.

Selvaggia Lucarelli è partita alla carica e sta demolendo una per una, tutte le vip del nostro bel paese che in questi giorni di calura si stanno lamentando dalle loro stanze di resort di lusso, rigorosamente regalate. Giusto qualche settimana fa, l’hotel che aveva ospitato Chiara Ferragni ha dovuto chiudere i commenti dopo la sua sponsorizzazione, dopo di lei sono partite tutte alla riscossa con le vacanze gratis. Su X, l’hashtag #influcirco è sempre primo in tendenza, per esporre l’assurdo fenomeno dei soggiorni sponsorizzati. La Lucarelli ha dedicato persino l’ultimo episodio del suo podcast a tutti quei vip che non si pagano neanche più una vacanza.

Tutti in vacanza gratis, Lucarelli: “Ma pagatela qualcosa ogni tanto!”

Selvaggia Lucarelli nelle sue storie Instagram sta facendo una raccolta di tutte le influencer che in questo momento sono in vacanza, servite, riverite e pagate dalle strutture. A partire dalle sorelle Ferragni e dalla mamma Marina Di Guardo, Aurora Ramazzotti, molte vip sono finite nell’obiettivo della Lucarelli. Resort a 3500 euro a notte che regalano soggiorni ai vip, come se poi noi comuni mortali ce li potessimo permettere, ristoranti stellati che invitano influencer a recensire i loro piatti. Tutto a suon di ”invitato da” ”regalato da” ”in collaborazione con”, ormai sembra che nessuno si paghi più le vacanze, o qualsiasi cosa in generale. Ma la gente cosa ne pensa? La giornalista ha pubblicato anche molti messaggi che le sono arrivati di persone stanche di questo sistema. C’è la vip a cui regalano l’arredamento per la casa, l’altra che definisce la vacanza gratis in resort ”una scelta coraggiosa”, la misura è colma. Nelle testimonianze raccolte dalla Lucarelli, gli italiani si dimostrano ormai infastiditi da queste ostentazioni di lusso spropositato senza alcun ritorno. Ormai il divario tra persone comuni e influencer è talmente ampio che il target di queste sponsorizzazioni sono altri super ricchi.

Un circolo vizioso che sembra prossimo a spezzarsi, perché i consensi sono in drastico calo, tanto che in America è iniziato un nuovo trend. Molti utenti social hanno iniziato una campagna di unfollow di massa degli influencer, così da azzerare la loro presenza sui social. Ci vorrà molto tempo prima che questa bolla scoppi, ma il pubblico ha iniziato ad aprire gli occhi. Lo specchietto per le allodole poteva funzionare un tempo, agli inizi quando effettivamente si promuovevano cose alla portata di tutti, ma ora che promuovono solo stili di vita inarrivabili per la maggior parte del loro seguito, quanto pensano di andare avanti? Il mondo degli influencer sembra sempre di più destinato a diventare una nicchia, in cui ricchi comunicano con e per altri ricchi. La contraddizione sta proprio qu: più sono ricchi e più gli regalano cose che possono permettersi. ”Iniziate a pagare!” E’ il grido di battaglia che anticipa un’inchiesta che farà tremare molti vip.