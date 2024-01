Chiara Ferragni paga in hotel e sponsorizza gratis: l’esito è terribile

Chiara Ferragni, la credibilità è andata in pezzi. Nelle scorse ore è successo qualcosa di parecchio curioso che bene rende . L’influencer ha postato una foto patinata dalla Val d’Aosta dove ha passato una notte nel lussuoso Hotel de Mascognaz, a Champoluc. La moglie di Fedez ha elogiato l’albergo che le ha chiesto, ottenendo risposta positiva, se potesse condividere il suo post. Ed è a questo punto che è scoppiato il finimondo, con la struttura ricettiva che ha dovuto correre ai ripari, cancellando il contenuto sui social.

A riferire i particolari di quel che è accaduto è stato il medesimo albergo, tramitela manager che però ha preferito restare anonima. A contattare la struttura e ad andare a fondo della vicenda è stato il portale Gambero Rosso. Questa la testimonianza fornita dalla persona che lavora nell’Hotel de Mascognaz:

“Abbiamo chiesto di poter condividere il post a Chiara Ferragni. Ma nella notte è successo il finimondo: ci hanno riempito di messaggi e insulti e abbiamo dovuto rimuovere il tutto”.

Sempre la manager dell’Hotellerie ha spiegato al Gambero Rosso come si è sviluppata la visita della influencer. “Ci ha telefonato la direttrice di un altro albergo di Courmayeur per chiederci se poteva farci piacere che la Chiara passasse un weekend da noi. E le abbiamo detto certamente sì, perché no? Così è arrivata da noi. Del resto, qui possono venire tutti, la Chiara come il barbone (!!!???, ndr), siamo una struttura di ospitalità aperta al mondo. Purtroppo, ci dispiace che invece nel mondo ci sia odio”.

La manager ha inoltre aggiunto che non si aspettava che Ferragni avesse probabilmente in mente di effettuare una sorta di test di resilienza della sua credibilità sui social. Ebbene, casomai la moglie di Fedez abbia pensato realmente a un test, il risultato è da dimenticare. La reazione degli utenti è stata devastante.

Selvaggia Lucarelli smonta la strategia di Chiara Ferragni

Curioso notare come l’influencer cremonese continui a filtrare i commenti sul suo profilo Instagram. Potrebbe effettuare una prova direttamente anche sul suo account, lasciandolo libero da restrizioni. Perché non lo fa? Sulla questione è piombata Selvaggia Lucarelli che ha analizzato così la vicenda:

Quindi la giornalista ha concluso:

Chiara Ferragni ha pagato la stanza

Altro particolare della vicenda è che Chiara Ferragni, come riferito sempre dalla signora dell’Hotellerie, ha pagato per la sua stanza. Dunque non c’era alcun contratto di sponsorizzazione. Tale dettaglio spinge a credere che la moglie di Fedez abbia davvero colto l’occasione per fare un test in merito alla sua reputation. E no, al momento la sua credibilità pare proprio non godere di buona salute, per usare un eufemismo.