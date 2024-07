Vip over 40 in costume, ritocchi: chi ha cambiato connotati e chi no

Come invecchia bene Elisabetta Canalis. Che fisico da urlo Laura Chiatti. Che splendore Andrea Delogu. Ilary Blasi e Belen Rodriguez invece hanno un po’ esagerato con il bisturi, qualcosa è andato storto… Sono solo alcuni dei commenti che vanno ripetendo sui social gli utenti che ammirano le bellezze over 40 famose nel Bel Paese. Diciamo subito che ciò che si vede su Instagram non è per nulla aderentissimo alla realtà. Photoshop e filtri sono usati da tutte il che fa sì che quel che si guarda abbia per forza di cose una discrepanza con il concreto. Si aggiunga che non ce ne è una che non sia ricorsa a qualche ritocchino. Anzi sì, pare che la Delogu sia tutta al natural.

Si parta proprio da Elisabetta Canalis. L’ex velina sarda, 45 anni, è un portento ed ha un fisico d’acciaio. Tutto merito di allenamenti intensi e di una dieta sana. Su Instagram è la over 40 che più fa girare la testa.

Se la cava alla grande la sua ex amica del cuore, Maddalena Corvaglia, 44 anni e in formissima. Anche lei non sembra aver esagerato con ritocchini e bisturi. Uno splendore.

Chi invece si è fatta un po’ prendere troppo la mano con interventi e ritocchi è Ilary Blasi, 43 anni. Non a caso da tempo, sui social, si sprecano i meme che la paragonano al “Ken Umano” che oggi è diventato “Jessica Alves”. “Ha proprio i connotati diversi”, uno dei commenti più teneri tra quelli che hanno rilevato una ‘mutazione’ dell’ex moglie di Totti.

A proposito di ritocchini vari, come non citare Belen Rodriguez, 40 anni il prossimo settembre. Anche lei avrebbe probabilmente fatto bene a recarsi qualche volta in meno dagli specialisti di chirurgia plastica. Il suo viso è cambiato parecchio nel corso degli anni, così come il suo fisico. Resta naturalmente una bellissima donna. Un po’ più al naturale sarebbe stata ancor più notevole probabilmente.

Apprezzatissima Elisabetta Gregoraci, 44 anni. Anche lei, al pari di Elisabetta Canalis, è una donna che sta attentissima a seguire una corretta alimentazione e si allena parecchio. L’addominale è scolpito, marmoreo. Pure lei nel corso degli anni è ricorsa al bisturi, ma non in maniera ultra invasiva.

Tra le over 40 “acqua e sapone” troviamo la neo sposa Clizia Incorvaia, 43 anni. Dopo la seconda gravidanza e in vista delle nozze ha voluto mettersi sotto e perdere chilogrammi per riguadagnare il suo peso forma. Missione compiuta

Altra showgirl per cui il tempo pare essere un alleato e non un nemico è Elena Santarelli, 43 anni. La moglie di Bernardo Corradi non ha un filo di grasso. Più volte ha dovuto rispondere a coloro che hanno detto che è troppo magra. Questione di costituzione e anche di stress. La Santarelli fa parte di coloro che non si sono stravolte i connotati.

Infine ecco Andrea Delogu, 42 anni. La conduttrice Rai non si ritocca nemmeno le foto su Instagram. Mai ricorsa al bisturi per provare a migliorarsi. D’altra parte madre natura l’ha già dotata in modo impeccabile. Uno splendore!