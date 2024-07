Critiche look nozze, ira di Clizia Incorvaia: sferzata a Cecilia e Leotta

Clizia Incorvaia ha pronunciato il “fatidico” sì lo scorso venerdì, sposandosi con Paolo Ciavarro a Forte dei Marmi, in riva al mare. Non una festa mastodontica, bensì un evento per pochi intimi e ben curato. Per l’occasione ha deciso di sfoggiare un’acconciatura originale e distante dalla scelta ‘canonica’ di altre star, ossia il chignon, opzione ad esempio preferita pochi giorni prima da Diletta Leotta e da Cecilia Rodriguez. Tutti felici e contenti? Mica tanto. L’influencer siciliana si è infatti vista arrivare una raffica di critiche ed ha sbroccato sui social. Tramite una storia postata su Instagram nelle scorse ore ha dato degli “ignoranti” a coloro che hanno considerato il suo hair look non appropriato a una cerimonia di nozze.

Lo sfogo di Clizia Incorvaia criticata per l’hair look nuziale

“Le treccine non hanno età. Ma molti, in maniera ignorante, sono rimasti ancorati solo a pettinature da sposa canonica: ossa chignon, chignon, chignon”, ha tuonato la Incorvaia. Naturalmente molti hanno ravvisato una frecciatina tutt’altro che velata nei confronti delle ‘colleghe’ Cecilia Rodriguez e Diletta Leotta. D’altra parte se una sceglie il chignon e un’altra lascia intendere che quel tipo di pettinatura è vetusta, è difficile non pensare a una punzecchiatura a distanza. Al di là di ciò, Clizia è più che orgogliosa della sua scelta. Evidentemente crede di avere rotto gli schemi e di essere risultata originale a differenza di qualcun’altra. Ognuno tragga le proprie conclusioni su tale problemone.

I dettagli dell’acconciatura scelta dall’influencer al matrimonio

Nel dettaglio, l’influencer siciliana ha optato per una riga centrale, con il resto della chioma lasciato libero di cascare sulle spalle. A impreziosire il tutto ci sono state le trecce fulani che Bo Derek rese celebri nel film 10. E proprio la star statunitense ha ispirato la Incorvaia, come lei stessa ha sottolineato.

Dopo la cerimonia, Clizia non ha finito di stupire. Infatti, per i festeggiamenti andati avanti fino a tarda notte, ha fatto sparire le treccine e la chioma, presentandosi con i capelli corti a caschetto. Che è successo? Qualcuno ha ipotizzato che si sia fatta sforbiciare rapidamente. Più probabile invece che quando ha detto “Sì” abbia usato delle extension che sono state successivamente levate.