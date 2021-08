Vip in vacanza in Italia: tutti pazzi per Lo scoglio di Nerano

La meta italiana più gettonata tra i vip stranieri e non per l’estate 2021? Ancora una volta la Costiera Amalfitana! Da qualche anno, ormai, la Campania è una delle mete più ambite dai personaggi famosi. Positano, Amalfi, Ravello, Nerano, sono solo alcuni dei paesini che incantano le celebrity, alla ricerca di bellezza, tranquillità e serenità.

Il fascino e l’unicità della Costiera Amalfitana fanno impazzire tutti, Vip compresi. Mare pulito e cristallino, sole e cibo gustoso sono solo alcuni degli ingredienti che rendono una vacanza dalle parti di Positano unica e magica. Per le celebrity italiane e internazionali così come per le persone comuni.

Uno dei locali più alla moda della Costiera Amalfitana? Indubbiamente Lo Scoglio a Nerano, tra i posti più incantevoli della Costiera Amalfitana. La sua fama è dovuta ai suoi incredibili fondali, alle grotte sottomarine di grande interesse e alla cucina tipica.

In questo periodo sono tanti i personaggi noti, del mondo dello spettacolo ma anche della moda e del calcio, che stanno scegliendo Lo Scoglio per una pausa pranzo e non solo. Si tratta di un hotel-ristorante nato negli anni Cinquanta e oggi noto in tutto il mondo.

L’albergo è incantevole con le terrazze che guardano al mare mentre il ristorante propone i piatti della tradizione locale declinati in modo raffinato ed unico. A rendere speciale quest’angolo di paradiso, l’esclusivo lido balneare. Da queste parti sono passati nell’ultimo periodo diverse star.

Gli ex calciatori David Beckham e Alessandro Del Piero, la modella Marica Pellegrinelli e la soubrette Elisabetta Gregoraci. Ma hanno fatto tappa a Nerano, solo per gustare le prelibatezze de Lo Scoglio, pure Albano Carrisi con la figlia Jasmine e la coppia di Hollywood formata da Ben Affleck e Jennifer Lopez.

I prezzi de Lo Scoglio di Nerano? Decisamente non alla portata di tutti ma in linea con quello che viene proposto ai clienti. E questo ristorante esclusivo propone pietanze gustose e prelibate, realizzate con materie prime freschissime. Un lavoro fatto di passione e precisione che ha portato il locale ad essere uno dei più famosi in Italia e nel resto del mondo.