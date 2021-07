Ben Affleck e Jennifer Lopez: l’assurdo commento di Matt Damon

In occasione di un’intervista concessa al The Jess Cagle Show su SiriusXM, Matt Damon ha commentato ironicamente il rapporto fra i Bennifer. Damon è infatti uno degli amici di più lunga data di Ben Affleck, quindi chi meglio di lui per un’opinione a cuore aperto sulla coppia dell’estate 2021?

Quando il presentatore, Jess Cagle, ha preso un po’ in giro Matt Damon chiedendogli cosa ne pensasse di questa chiacchieratissima relazione, l’attore ha risposto:

Ovviamente mi piace quando mi chiedono cosa ne penso! Ma come potrebbe essere altrimenti? Potrei mai essere infelice? Cavoli, io odio il vero amore! Sai, a loro due davvero non auguro nient’altro che il peggio possibile.

Ovviamente, tutte le dichiarazioni qui citate sono ironiche. Appena una settimana fa, in un’altra intervista a Extra, Damon si è sinceramente congratulato con l’amico e la sua “nuova” compagna. Ecco le sue dichiarazioni:

Ben è davvero il migliore. Gli auguro tutta la felicità del mondo. Sono molto contento per entrambi.

Le dichiarazioni di Matt Damon riguardo ai Bennifer arrivano proprio mentre i due piccioncini si stanno godendo meritate vacanze estive a Capri. Sull’isola i due sono stati paparazzati mentre camminavano per le vie dello shopping, circondati da decine di fan alla disperata ricerca di autografi e selfie. Non è questa, in ogni caso, la prima tappa europea del loro soggiorno estivo: nei giorni scorsi, Jlo e Affleck si sono goduti il mare dell’esclusiva località di Saint Tropez, in Francia.

La coppia sembra in effetti più innamorata che mai. Fin da quando Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono fatti pizzicare a labbra unite in pubblico i Bennifer sono stati praticamente inseparabili. Nei giorni scorsi, fra l’altro, la coppia ha stuzzicato ulteriormente la curiosità dei fan storici con una serie di scatti rubati mentre si trovava al bordo di uno yatch. Nelle foto dei paparazzi vediamo Ben Affleck accarezzare il lato B di JLO, la stessa scena vista nel videoclip di Jenny from the block. La speranza, dunque, è che i due siano al lavoro su una versione 2.0 del filmato originale.

A Ben Affleck, ai tempi, Jlo dedicò l’intero album This is me…then. Ad appena due anni di distanza dall’uscita del disco, i due posero fine alla loro love story dopo un (presunto?) tradimento dell’attore di Armageddon ai danni dell’artista latina.