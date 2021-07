Jennifer Lopez e Affleck, cosa bolle davvero in pentola? Spunta una teoria

Cosa sta accadendo davvero tra i Bennifer? I fan più attenti hanno notato dei dettagli che stanno facendo pensare che presto uscirà un Jenny From The Block 2.0

Spunta una nuova teoria sulle ultime foto di Jennifer Lopez e Ben Affleck, che non è assolutamente da scartare. Impossibile non notare le similitudini tra le immagini che in questi mesi li ritraggono insieme e le scene del famoso video Jenny from the Block. Ebbene sempre più fan sono convinti che Jennifer e Ben abbiano intenzione di creare una seconda versione del filmato.

Il video originale uscì nell’anno 2002 e mostrava le immagini della coppia catturate dai paparazzi. Sono trascorsi quasi 20 anni da quando è stato pubblicato il filmato e la coppia oggi è tornata protagonista del gossip. I due si sono recati a St. Tropez, in Francia, questo fine settimane, per festeggiare il 52esimo compleanno di J.Lo. Ovviamente, sono stati beccati durante i festeggiamenti su uno yacht.

Lo scatto rubato in cui Affleck tocca il lato b di Jennifer sullo yacht è subito apparso come una foto familiare agli occhi dei fan. E in effetti non hanno torto, visto che è identica all’immagine che appare nel video di Jenny from the Block. Tutti i dettagli coincidono, come è possibile notare. Anche prima che i Bennifer volassero verso la Francia, alcuni dei loro precedenti avvistamenti appaiono identici alle scene del videoclip.

Sono stati avvistati nella loro auto mentre si scambiavano baci, sono stati visti a cena, sbirciare dalle finestre e seduti sui balconi. Queste sembrerebbero essere le repliche delle scene del video. Un altro dettaglio che non è passato inosservato riguarda l’orologio indossato da Ben Affleck durante questi avvistamenti con Jennifer Lopez. Pare sia lo stesso che indossò per Jenny from Block.

Ora i Bennifer hanno ricreato il momento dello yacht, in cui l’attore tocca con la mano il lato b di J.Lo. Questa rappresenta per i fan una conferma sulla loro teoria. Stanno, dunque, ricreando una replica del famoso videoclip del lontano 2002? Anche il bikini sembra identico a quello indossato dalla popstar quasi 20 anni fa.

Per molti fan tutto questo non rappresenta un caso o una coincidenza. Jennifer e Ben potrebbero aver deciso, in questi mesi, di ricreare tutte le scene del famoso video. Infatti, la teoria vede come obbiettivo finale quello di far uscire fuori un Jenny From The Block 2.0.

Intanto, alcuni insiders hanno di recente fatto sapere che Jennifer e Ben starebbero pensando di andare a vivere insieme!