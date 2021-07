Jennifer Lopez e Ben Affleck, scelta importante di vita: la coppia decolla

Jennifer Lopez e Ben Affleck vanno a vivere insieme? Questa è la domanda che si stanno facendo nelle ultime ore tutti i media di gossip statunitensi, alla luce di alcune succose indiscrezioni trapelate tramite US Weekly. Il noto magazine americano ha sganciato la bomba: a quanto pare, la tanto romantica reunion dei Bennifer sarebbe ancora destinata a durare a lungo.

Riguardo i Bennifer, alcuni insiders, hanno rivelato proprio di recente:

“Quando non lavorano, Ben e Jen passano praticamente tutte le loro serate insieme. E hanno già in programma di andare a vivere nella stessa casa, sarà molto presto”.

Negli ultimi giorni, in effetti, la coppia composta dall’attore e dall’artista di origini portoricane è stata pizzicata insieme in più di qualche occasione. L’ultima, ma soltanto in ordine di tempo, qualche giorno fa quando i Bennifer sono stati ospiti del parco di divertimenti Universal Studios di Los Angeles insieme ai rispettivi figli. Jennifer Lopez è mamma di due gemelli, Maribel Muniz e Maximilian David Muniz, nati nel febbraio del 2008 dalla relazione con l’ormai ex marito Marc Anthony. Insieme alla ex moglie Jennifer Garner, a sua volta attrice, Ben ha avuto un figlio, Samuel Garner Affleck, nato nel 2012.

Il ritorno di fiamma fra Jennifer Lopez e Ben Affleck: un riassunto.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, poco ma sicuro, sono la coppia più paparazzata dell’estate 2021. Dopo la fine della relazione con quello che sarebbe dovuto diventare il suo nuovo marito, Alex Rodriguez, JLO ha ripreso a frequentare il suo storico ex all’inizio della bella stagione.

La loro relazione era iniziata nel 2002 terminando due anni dopo, alla luce di un presunto tradimento da parte di Ben Affleck in uno strip club. La coppia, fra l’altro, era a sua volta ad un passo dal matrimonio. Dopo settimane di gossip infuocati, il 13 luglio scorso avevamo finalmente ricevuto la tanto attesa notizia: Jennifer Lopez e Ben Affleck erano stati pizzicati a baciarsi in un ristorante, confermando così un ritorno di fiamma nel quale in molti speravano.

Se davvero Lopez e Affleck decidessero di andare a vivere insieme, dunque, realizzerebbero il sogno romantico di tutti i nostalgici dell’era discografica This is me, then. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi e un’eventuale conferma da parte dei diretti interessati.