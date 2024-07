Vip “appestati” del GF e dell’Isola: perché nessuno più li vuole in tv

C’è stato un tempo in cui partecipare al Grande Fratello Vip (o Nip) oppure a L’Isola dei Famosi era un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. A un certo punto Alfonso Signorini e Ilary Blasi avevano soltanto che da scegliere, pure tra volti noti che pochi anni prima non avrebbero mai scelto di finire spiati ventiquattrore al giorno da milioni di italiani. Katia Ricciarelli, Nicolas Vaporidis, Adriana Volpe e Daniele Bossari sono solo alcuni nomi di peso che hanno accettato la sfida. E in tanti l’hanno pure vinta. Ebbene, i tempi in cui i reality Mediaset fungevano da trampolino di lancio sono finiti. Nelle scorse ore è accaduto, in tal senso, un qualcosa di emblematico che certifica in che modo l’aria sia totalmente cambiata.

Carlo Conti ha diramato il cast di Tale e Quale Show e non ha scelto nessuno, a differenza delle indiscrezioni circolate di recente, tra gli ex gieffini e gli ex isolani. In realtà un paio di nomi ci sono: Carmen Di Pietro e Roberto Ciufoli. Trattasi però di personaggi che hanno preso parte ai reality tempo fa e che non sono ricordati per quelle partecipazioni. Insomma, non sono stati arruolati per sfruttare la visibilità data da GF i Isola. Un particolare non da poco se si considera che negli ultimi anni il conduttore toscano e il suo staff hanno più volte sfruttato la popolarità acquisita dai personaggi al nelle due trasmissioni. Qualche esempio? Rosalinda Cannavò, Pamela Prati, Alex Belli, Stefania Orlando e Gilles Rocca, tutti vip che sono transitati da Tale e Quale dopo essersi fatti notare in Honduras e nella Casa più spiata d’Italia.

Cosa è successo? Il vento è cambiato. Il prestigio di GF e Isola è in forte calo. La mazzata è pure giunta da Mediaset, quando Pier Silvio Berlusconi si è inalberato come una bestia imponendo lo stop al trash. Un colpo di immagine non da poco per quel sottobosco di vippini che hanno campato per anni con ospitate ‘gossippare’ dedite agli scandalucci e quant’altro. L’affossamento poi di Barbara d’Urso ha tolto ulteriore visibilità a certi personaggi di quel mondo che, di riflesso e non di rado, è pure stato sfruttato a volte dalla Rai, come appunto nel già citato caso di Tale e Quale.

C’è un altro fattore da tenere da conto: negli ultimi anni i cosiddetti influencer hanno rimpolpato i cast di diversi show. Lo scandalo Ferragni ha gettato pesanti ombre sull’intera categoria. Morale della favola? Quel mondo in cui si intrecciavano fenomeni del web, gossip e programmi tv ha subito una picconata. Le Soleil Sorge, le Guendalina Tavassi e Canessa, gli Alex Belli, i Daniele Dal Moro, le Antonella Fiordelisi etc etc non sono più così cercate dal piccolo schermo. Si è chiusa un’epoca. Oggi, addirittura, chi partecipa a un reality rischia di beccarsi l’etichetta di “appestato“.