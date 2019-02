Violante Placido su Fausto Brizzi a Storie Italiane: “Una situazione difficile”

Violante Placido a Storie Italiane, parla di Fausto Brizzi

L’attrice Violante Placido è stata ospite da Eleonora Daniele a Store Italiane nella mattinata di lunedì 18 febbraio 2019. La Placido apparirà nel prossimo film di Fausto Brizzi, la prima pellicola del regista dopo lo scandalo che lo ha travolto nello scorso anno. L’attrice è la prima volta che lavora al fianco di Brizzi e alla domanda della Daniele su quale idea si fosse fatta sul caso e sullo stesso Brizzi, Violante Placido ha risposto: “Di idee me ne sono fatte molte! È difficile anche avere delle certezze. Sono situazioni molto complesse, perché la molestia è qualcosa che innanzitutto non ha testimoni. È un argomento in una zona d’ombra. Quindi, in linea di massima, tutto quello che è successo a partire da Weinstein, dà delle possibilità alle donne di parlare, di denunciare“.

Violante Placido su Fausto Brizzi: cosa pensa di lui

Quando scoppiò il caso Weinstein, gli Stati Uniti e l’America tutta iniziò ad occuparsi delle tante denunce arrivate da attrice e presunte tali che hanno iniziato a denunciare registi e produttori. Lo stesso successe nei confronti di Fausto Brizzi: “Ho sentito anche di casi di uomini che hanno subiti ricatti da donne di potere. In America succede. È qualcosa che riguarda il potere“. E sulla domanda della conduttrice se ha mai trattato l’argomento con Brizzi, l’attrice ha risposto: “Veramente no! Ci siamo dedicati al lavoro…“. Un commento quello di Violante Placido molto maturo e soprattutto senza una reale intenzione di rincarare le polemiche. “Sa fare molto bene il suo lavoro. Sul set, ha il controllo della situazione… Non lascia nulla al caso“.

Violante Placido si emoziona: la scena recitata con il padre Michele Placido

Ospite a Storie Italiane, Violante Placido ha raccontato anche il rapporto con il padre, Michele. L’attrice si è emozionata mentre ha guardato sul grande schermo dello studio del programma di Eleonora Daniele una scena recitata insieme al padre. “Il film di mio padre che amo di più? Sicuramente La Piovra“. La Placido sarà una dei protagonisti di “Modalità aereo“, nuova pellicola di Fausto Brizzi con Paolo Ruffini, Dino Abbrescia e Caterina Guzzanti.