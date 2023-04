Il Grande Fratello Vip 7 si appresta a decretare il suo vincitore. Dopo oltre sette mesi di messa in onda, il reality show di Canale Cinque chiuderà i battenti lunedì 3 aprile, data in cui è prevista la finale. In gioco sono rimasti il simpatico Edoardo Tavassi, la vulcanica Oriana Marzoli, l’eccentrica Nikita Pelizon, l’educata Micol Incorvaia, la placida Sofia Giaele De Donà, il raffinato Alberto De Pisis e la saggia Milena Miconi. Chi salirà sul gradino più alto del podio? Per fare un pronostico credibile sul vincitore è opportuno affidarsi alle valutazioni delle principali case di scommesse. Ebbene, secondo i bookmakers ad avere pochissime possibilità di trionfare sono Alberto De Pisis e Milena Miconi. Va anche tenuto in considerazione che i due vipponi devono ancora superare un televoto dove uno dei soccomberà.

Seguendo le quote di Sisal, Eurobet e Snai, Milena è la concorrente che ha meno possibilità di aggiudicarsi la vittoria. Sisal la quota a 25, Eurobet addirittura a 28 mentre la Snai a 20. Ciò significa che una persona, se scommettesse 10 euro sul suo trionfo e ciò dovesse avverarsi, vincerebbe 250 euro con Sisal, 280 con Eurobet e 200 con Snai. Come prima accennato anche De Pisis è dato tra gli sfavoriti: Sisal lo quota a 20, Eurobet a 21 e la Snai a 15.

Le case di scommesse credono poco anche alla vittoria di Giaele De Donà e di Micol Incorvaia. La ragazza veneta è quotata 16 (Sisal), 16 (Eurobet) e 10 (Snai), mentre la giovane siciliana è data a 7.50 (Sisal), 7 (Eurobet) e 6.5 (Snai). Infine i favoritissimi: a contendersi il podio dovrebbero essere Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. D’altra parte il trio, nel corso delle dirette del reality, ha dimostrato di godere di largo consenso da parte del pubblico.

I bookmaker indicano Oriana in vantaggio rispetto a tutti, Tavassi come secondo papabile per il trionfo e Nikita leggermente dietro. Di seguito tutte le quote:

Oriana Marzoli: 1.75 (Sisal), 1.75 (Eurobet) e 1.80 Snai

Edoardo Tavassi: 2.50 (Sisal), 2.75 (Eurobet) e 2.75 (Snai)

Nikita Pelizon: 3.00 (Sisal), 3 (Eurobet) e 2.75 (Snai)

Micol Incorvaia: 7.50 (Sisal), 7 (Eurobet) e 6.50 (Snai)

Sofia Giaele De Donà: 16 (Sisal), 16 (Eurobet) e 10 (Snai)

Alberto De Pisis: 20.00 (Sisal), 21 (Eurobet) e 15 (Sani)

Milena Miconi: 25 (Sisal), 28 (Eurobet) e 20 (Snai)

Sempre affidandosi ai numeri, una persona, se mettesse 10 euro sulla vittoria della favorita Oriana e questa vincesse, otterrebbe 17.5 euro con Sisal e Eurobet, e 18 con la Snai.