Vincenzo Mollica, ultimo Sanremo: le parole di Fiorello all’orecchio

Sanremo 2020, l’omaggio a Vincenzo Mollica commuove tutti: il giornalista presente in platea

Vincenzo Mollica è al suo ultimo Festival di Sanremo come inviato della Rai e un omaggio era d’obbligo. Lo hanno fatto Amadeus e Fiorello dal palco dell’Ariston, mentre il giornalista era presente in platea, seduto in prima fila insieme a sua moglie. Impensabile per molti il prossimo Sanremo senza Mollica e le sue interviste sul balcone dell’Ariston, un balcone più famoso di quello di Giulietta e Romeo. Il balcone più famoso d’Italia, come ha detto Fiorello. Lo showman è molto affezionato a Vincenzo Mollica, lo ha voluto anche su Viva Raiplay e per questo era visibilmente emozionato per questo omaggio a Sanremo 2020. Amadeus lo ha chiamato sul palco al suo fianco prima di dedicare uno spazio al giornalista.

Vincenzo Mollica saluta Sanremo: l’omaggio nella 70esima edizione del festival

Amadeus ha ricordato il lungo lavoro di Vincenzo Mollica a Sanremo in questi anni, un connubio che va avanti da un paio di decenni e che si concluderà in questa 70esima edizione. Ha quindi mandato in onda un video omaggio per Mollica. Nel video c’erano dei messaggi di affetto e stima di tre personaggi molto vicini al giornalista. Si tratta di Stefania Sandrelli, Vasco Rossi e Roberto Benigni, che ieri sera era sul palco di Sanremo 2020. Al termine del video, la platea era in piedi per Mollica: una standing ovation molto sentita. Fiorello e Amadeus si sono avvicinati a lui e lo showman, che si è riappacificato con Tiziano Ferro con un bacio, ha ricordato la collaborazione con Mollica a Viva Raiplay. Qui Vincenzo dava la voce a una marionetta ed è celebre la sua esclamazione: “Mi è partita la sciabbarabba!”, che Fiorello gli ha fatto ripetere all’Ariston.

Fiorello abbraccia Vincenzo Mollica a Sanremo, le parole all’orecchio: “Sei un grande”

Fiorello ha poi abbracciato Mollica prima di salutarlo e gli ha sussurrato delle parole all’orecchio. Ecco cosa gli ha detto: “Ci vediamo domani, sei un grande. Sei un grande”. Anche Amadeus ha salutato con un abbraccio Mollica, poi gli ha chiesto di annunciare il prossimo ospite sul palco, ovvero Ghali.