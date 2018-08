Vincent Cassel, critiche sulla differenza di età con Tina: “Le persone sono frustrate”

Vincent Cassel replica alle critiche sulla differenza di età tra lui e la modella Tina: “Le persone sono frustrate”

Vincent Cassel, soprattutto negli ultimi anni, è stato molto noto alle cronache rosa per via della sua relazione con la giovane modella Tina Kunakey. Dopo la fine del suo matrimonio con Monica Bellucci, infatti, l’attore si è legato sentimentalmente a questa bellissima ragazza di 30 anni più piccola di lui. Questa sua relazione, per via della differenza di età, è stata spesso molto criticata dalle persone esterne alla coppia. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, alla vigilia del suo matrimonio con Tina, Vincent Cassel ha allora provato a dire la sua in merito alle accuse mosse nei suoi confronti. “Oggi l’80% delle persone sono frustrate” ha dichiarato l’ex della Bellucci “Quando non sei contento della tua vita ti viene voglia di denigrare quella degli altri”.

Vincent Cassel e il suo amore per Tina Kunakey: le critiche? “I social media sono pieni di rabbia”

Vincent Cassel, oggi, sembra avere chiari i motivi che spesso spingono le persone a esprimersi con cattiveria nei confronti di una coppia o di qualcuno che non conoscono. “I social media sono pieni di rabbia” ha affermato l’attore “Ho letto un articolo dove si dicevano cose terribili sul vero motivo per cui Tina starebbe con me e sul fatto che io fossi ridicolo”. Lui invece, dal canto suo, è molto soddisfatto della sua vita sentimentale. Con la Kunakey, infatti, Vincent Cassel è pronto a legarsi per sempre. Il matrimonio? “È una promessa che ci si fa prima di creare una famiglia insieme”.

Vincent Cassel e la promessa d’amore a Monica Bellucci: le sue ultime dichiarazioni a Vanity Fair

Nella sua intervista, in fine, Vincent Cassel ha speso anche belle parole nei confronti dell’ex moglie Monica Bellucci. “Non farei mai nulla di male nei confronti di Monica” ha detto “Le voglio molto bene e la rispetto. Se mai avesse bisogno di me, la raggiungerei dall’altra parte del mondo”.