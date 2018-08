Vincent Cassel sposa Tina ma fa una promessa d’amore a Monica Bellucci

Vincent Cassel intervista Vanity Fair: il secondo matrimonio con Tina Kunakey e il rapporto con l’ex moglie Monica Bellucci

Alla vigilia del secondo matrimonio, quello con Tina Kunakey, Vincent Cassel ha rilasciato un’interessante intervista a Vanity Fair. Nel numero in edicola a partire da mercoledì 22 agosto, l’attore francese ha parlato a 360 gradi della sua vita privata. Dalla differenza d’età con la nuova fidanzata, alla voglia di avere altri figli fino al rapporto con l’ormai ex moglie Monica Bellucci. Cassel ha spiegato che dopo il divorzio dalla collega italiana non voleva più avere una relazione seria ma dopo un po’ la sua vita è diventata arida, vuota. E l’incontro con Tina è stato magico, stupendo, nonostante lui abbia 51 anni e lei appena 21. “Non puoi scegliere di chi innamorarti. Non sapevo quanti anni avesse quando l’ho incontrata. Il giorno dopo, quando me l’ha detto, ero un po’ sorpreso ma ho pensato: beh, è andata così”, ha dichiarato Cassel.

Cassel vuole avere altri figli dopo il matrimonio con Tina

Vincent Cassel ha deciso di sposarsi perché, come sottolineato dal diretto interessato, “è una promessa che ci si fa prima di creare una famiglia insieme”. Quindi l’attore è pronto ad avere dei figli con Tina, dopo Deva e Leonie avute dalla Bellucci. “I bambini sono la cosa più meravigliosa che esista. È attraverso i bambini, le mie figlie e non solo, che ho imparato più cose. Mi hanno aiutato a capire me stesso”, ha spiegato Vincent, che definisce la sua futura moglie una ragazza intelligente e indipendente, “con due p…e così”, nonostante la giovane età. La Kunakey, sempre a Vanity Fair, ha invece detto che il suo futuro marito “è un gentleman, pieno di attenzioni nei miei confronti, una persona molto intelligente, con un grande talento, interessante, divertente”.

La promessa di Vincent Cassel per Monica Bellucci

Anche se sta sposando un’altra donna, Vincent Cassel ci sarà sempre per Monica Bellucci. Il francese lo ha promesso pubblicamente: “Non farei mai nulla di male nei confronti di Monica. Le voglio molto bene e la rispetto. Se mai avesse bisogno di me, la raggiungerei dall’altra parte del mondo”.