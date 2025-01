Villa Matilda venduta a 10 milioni? Interviene la mamma di Fedez

E’ da un po’ di tempo che si parla della presunta vendita di Villa Matilda, ex dimora di Fedez e Chiara Ferragni, per la cifra da capogiro di ben 10 milioni di euro. Proprio in merito a tale notizia nelle ultime ore è intervenuta la madre del rapper, Annamaria Berrinzaghi, la quale ci ha tenuto a fare una specifica sulla situazione. Questa si è scagliata contro i giornalisti, smentendo la notizia ed invitandoli a verificare le fonti prima di riportare qualcosa sui giornali. Scopriamo meglio che cosa ha detto nello specifico.

Villa Matilda venduta a 10 milioni di euro: la smentita della mamma di Fedez

Qualche giorno fa in rete è emersa la notizia della vendita di Villa Matilda, la casa acquistata da Chiara Ferragni e Fedez nel 2023, quando ancora stavano insieme. Stando all’indiscrezione, l’ex casa dei Ferragnez sul lago di Como sarebbe stata venduta alla cifra di circa 1o milioni di euro ad un facoltoso inglese. Nelle ultime ore è tuttavia arrivata la smentita. La notizia, difatti, non era stata confermata da nessuno dei diretti interessati. La madre di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, ha quindi messo a tacere ogni rumor con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale dove ci ha tenuto a fare alcune precisazioni a riguardo.

Nello specifico Berrinzaghi ha condiviso un articolo che parlava della vendita di Villa Matilda, invitando poi i giornalisti a verificare le notizie prima di riportarle. Queste le sue parole precise in accompagnamento alla storia: “Quando imparerete a verificare le notizie prima di scriverle sui giornali? Verificare le fonti penso sia il minimo. Buon anno”. Stando quindi a quanto affermato dalla madre del rapper le cose non sarebbero andate esattamente come riportato sul web. Ora resta capire se le sue parole fossero riferite alla cifra a cui sarebbe stata venduta la villa oppure alla sua cessione in generale.

Villa Matilda

Villa Matilda, che si trova sulla riva orientale del lago di Como, a Pognana Lario, è stata acquistata da Chiara Ferragni e Fedez nel 2023. Durante l’estate di quell’anno, l’ex coppia aveva trascorso qualche giorno nella dimora in compagnia dei figli Leone e Vittoria, documentando il tutto sui social. Alla casa si accede salendo 300 scalini oppure in barca. La residenza è di 400 metri quadrati ed è disposta su due livelli. All’esterno ci sono un giardino di 1.000 metri quadrati con dependance, una cascata naturale, darsena privata e anche una piscina panoramica a sfioro.