Ferragni e Fedez, finalmente venduta Villa Matilda? L’indiscrezione

Ormai anche i fans più affezionati della coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez si sono convinti che è davvero tutto finito e che l’imprenditrice digitale e l’ex marito non torneranno più insieme. Addio per sempre ai “Ferragnez” dunque, e anche a tutto ciò che i due avevano costruito insieme.

Parlando delle proprietà che i coniugi avevano acquistato quando erano ancora una coppia, in molti nelle ultime settimane si sono chiesti che fine avesse fatto la famosissima Villa Matilda. La villa sul lago di Como acquistata da Ferragni e Fedez dopo la scomparsa dell’amata cagnolina dell’influencer, era infatti stata messa in vendita quasi un anno fa, e quindi subito dopo la decisione dei Ferragnez di separare le loro strade.

Ultimamente però, stando a un’indiscrezione divulgata da Gabriele Parpiglia, la villa a picco sul lago di Como sarebbe stata venduta. Insomma, pare proprio che il rapper sia finalmente riuscito a trovare un acquirente per la dimora che avrebbe dovuto fungere da ritrovo per la famiglia.

Come rivelato dal magazine Oggi lo scorso aprile, la villa era effettivamente di proprietà del rapper di Rozzano che infatti, nel corso dell’estate passata, aveva continuato a sfruttarla passandoci del tempo con i suoi due figli, Leone e Vittoria. Chiara Ferragni invece, risultava essere proprietaria del lussuoso superattico milanese, nel quale vive tutt’ora con i suoi figli.

Villa Matilda ha dei nuovi proprietari

Sembra proprio che, a poco a poco, Chiara e Fedez si stiano lasciando alle spalle pezzi del loro passato insieme: la vendita di Villa Matilda, magione lombarda acquistata dall’ex coppia e dedicata alla cagnolina di Chiara, scomparsa nell’estate del 2023, rappresenta infatti l’ennesimo tassello della loro ormai irrevocabile separazione.

Come anticipato, a rivelare lo scoop è stato Gabriele Parpiglia su RTL 102.5. Il noto giornalista ha infatti affermato che, finalmente, dopo quasi un anno di trattative Fedez è riuscito a vedere la villa. Al momento purtroppo non è possibile sapere l’identità del nuovo proprietario, né l’effettivo prezzo di vendita dell’abitazione.

Perché Villa Matilda è rimasta invenduta così a lungo

Uno dei problemi principali che ha fatto si che la villa rimanesse invenduta per mesi era stato proprio il prezzo di vendita: a quanto si diceva infatti, il totale da sborsare per diventare proprietari della lussuosa dimora si aggirava intorno ai 10 milioni di euro. Un prezzo altissimo, soprattutto se si considera che, all’epoca del loro acquisto, gli ex Ferragnez l’avevano pagata la metà.

Va specificato che però, trattandosi di un’abitazione di lusso e di una trattativa riservata, era pressoché impossibile conoscere l’importo esatto, anche se i rumors erano tutti concordi nel proporre la cifra da urlo riportata poc’anzi. Oltre al prezzo poi, stando a quanto si diceva in giro, vi erano state anche altre “problematiche” a frenare potenziali acquirenti: l’obbligo di arrivarci in barca e la ristrutturazione fatta prima dell’acquisto da parte degli ex Ferragnez, sono solo due dei più importanti.