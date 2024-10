Fedez e Ferragni, nessuno vuole la loro villa: il motivo banalissimo

Perché Chiara Ferragni e Fedez non riescono a vendere Villa Matilda, quella chicca di casa sul lago di Como che hanno pagato 5 milioni di euro? Sulla vicenda è andato a fondo Il Corriere della Sera che scrive che la ragione della mancanza di acquirenti sarebbe piuttosto semplice da spiegare. I due ex coniugi, al momento, per la dimora extralusso starebbero chiedendo il doppio del prezzo rispetto a quando hanno comprato, vale a dire la bellezza di 10 milioni di euro.

La magione sorge precisamente nel comune di Pognana Lario, paese di settecento anime raggiungibile da Milano in auto in circa un’ora e mezza. Il Corriere è entrato in contatto con alcuni abitanti del paesino. In quella placida zona del lago, come in tutte le comunità ristrette, si mormora parecchio. E infatti alcuni residenti hanno spifferato dettagli interessanti a proposito della vendita di Villa Matilda. Naturalmente chi ha parlato ha chiesto l’anonimato.

Ebbene, il quotidiano di via Solferino assicura di aver saputo che Ferragni e l’ex marito, per l’immobile, pretendono 10 milioni di euro. Trattasi di una dimora da Le mille e una notte. Giusto per intenderci: 400 metri quadrati di interni e mille di esterni, darsena privata, piscina riscaldata a sfioro e tante altre comodità da ricconi.

Eppure, secondo i residenti di Pognano Lario, nonostante la casa sia senza dubbio una abitazione ‘top’, non fa parte di quelle più appetibili. Motivo? Perché raggiungerla è tutt’altro che comodo. Da Milano si deve fare una strada piuttosto tortuosa. C’è l’alternativa di giungervi in barca, ma si tratta comunque di una noia. Inoltre, a non convincere troppo, sarebbe la ristrutturazione, avvenuta prima che i Ferragnez entrassero in possesso dell’immobile. Se a ciò si aggiunge che verrebbero chiesti 10 milioni di euro, si capisce in fretta perché per il momento non c’è alcuna proposta concreta di acquisto.

E pensare, rivela sempre Il CorSera, che più di qualcuno si è recato a fare un sopraluogo in quanto interessato. Si sussurra che Villa Matilda sia stata visionata fino ad ora da una decina di potenziali clienti. Il problema è che sono rimasti potenziali e non si sono tramutati in clienti.