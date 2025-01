Villa Matilda in vendita: Chiara Ferragni fa chiarezza

Recentemente si è parlato molto di Villa Matilda, l’abitazione che Chiara Ferragni e Fedez possedevano sulle rive del Lago di Como. Secondo un rumor, prontamente smentito dalla madre del rapper, la casa era stata venduta ad un inglese per la cifra di circa 10 milioni. Nelle ultime ore è arrivata una precisazione in merito alla villa anche da parte della Ferragni, la quale ha risposto ad un dubbio da parte di un suo follower sui social. Scopriamo meglio che cosa ha detto l’influencer a riguardo.

In molti nell’ultimo periodo di stanno chiedendo che fine abbia fatto Villa Matilda, la dimora acquistata dai Ferragnez nel 2023, quando ancora stavano insieme. Un utente ha perfino pensato di chiederlo direttamente a Chiara Ferragni sui social, in modo tale da togliersi ogni dubbio. La replica dell’influencer non ha tardato ad arrivare. Alla domanda diretta del suo follower, Chiara ha risposto scrivendo tali parole: “Era la casa del mio ex marito e la sta vendendo”. Stando quindi a quanto affermato dall’imprenditrice cremonese, la villa sarebbe stata messa effettivamente in vendita.

Di seguito lo screen della risposta di Ferragni alla domanda ricevuta in merito a Villa Matilda:

Qualcuno ha tuttavia fatto notare come l’influencer abbia parlato di casa solo di Fedez.

Qualche settimana fa sul web si era diffusa la notizia della vendita della villa ad un facoltoso inglese per la cifra di circa 10 milioni. Immediatamente, però, è arrivata la smentita da parte di Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez, la quale ha messo a tacere ogni rumor a riguardo. Nello specifico Berrinzaghi ha invitato i giornalisti a verificare sempre le fonti per evitare di riportare inesattezze.

Villa Matilda

Villa Matilda, che si trova sulla riva orientale del lago di Como, a Pognana Lario, è stata acquistata da Chiara Ferragni e Fedez nel 2023. Durante l’estate di quell’anno, l’ex coppia aveva trascorso qualche giorno nella dimora in compagnia dei figli Leone e Vittoria, documentando il tutto sui social. Alla casa si accede salendo 300 scalini oppure in barca. La residenza è di 400 metri quadrati ed è disposta su due livelli. All’esterno ci sono un giardino di 1.000 metri quadrati con dependance, una cascata naturale, darsena privata e anche una piscina panoramica a sfioro.