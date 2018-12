Vigilia di Capodanno in tv: cosa c’è in onda il 31 dicembre 2018

Programmazione del 31 dicembre: palinsesto Rai 1

Sarà una vigilia di Capodanno ricca di spettacolo e divertimento in tv. Vediamo i palinsesti delle principali reti Rai e Mediaset per stasera, lunedì 31 dicembre 2018. L’ultimo giorno dell’anno su Rai1 comincia alle 6:45 con Uno Mattina. Alle 10 va in onda Storie Italiane e alle 11:30 torna La prova del cuoco. Alle 14:00 appuntamento con Vieni da me. Il Paradiso delle signore torna alle 15:30. Alle 16:55 va in onda il film Sister Act. Alle 18:45 torna L’eredità e alle 20:30 appuntamento con il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica. Dalle 21:00 appuntamento con l’evento L’anno che verrà. La lunga notte della vigilia di Capodanno targata Rai1 sarà ancora una volta affidata ad Amadeus. Tra gli ospiti della serata ci saranno Red Canzian, Malika Ayane, Fausto Leali, Ivana Spagna e ancora Alan Sorrenti e Donatella Rettore.

Programmazione 31 dicembre 2018: palinsesto Rai 2 e Rai 3

Su Rai2 alle 11 torna I fatti vostri. Alle 14 va in onda Principessa per sempre e dalle 15: 30 il film Amore al primo sguardo. Alle 18:50 appuntamento con N.C.I.S. e alle 20:30 con Il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica. Alle 21:20 va in onda il film Hotel Transilvania 2.

Su Rai3 alle 8:30 va in onda il film La Bibbia – Salomone. Alle 10:15 torna Mi manda Rai3 e alle 11:10 nuovo appuntamento con Tutta salute. Alle 12:25 va in onda Quante storie seguito alle 12:55 da Geo. Alle 20 appuntamento con Blob e alle 20:30 con Il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica. Alle 21:05 torna lo spettacolo del Festival del Circo di Montecarlo.

Programmazione del 31 dicembre su Canale 5

Su Canale 5 alle 8:46 va in onda il documentario Rooted. Alle 9:45 è la volta di Undiscovered Vistas. Alle 11 torna Forum e alle 13:45 va in onda il film La mia buona stella. Alle 15:48 appuntamento con il film I ponti di Madison County. Alle 18:45 torna The Wall. Alle 20:25 va in onda Il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica. Dalle 20:50 grande appuntamento con l’evento Capodanno in Musica. Anche quest’anno il Capodanno di Canale 5 sarà all’insegna della grande musica italiana. Lo show sarà condotto per il secondo anno da Federica Panicucci in diretta da Bari. Sul palco di Piazza Prefettura si esibiranno artisti come Elodie, Luca Carboni, Ron, Irama, Robi Facchinetti e ancora Fabio Rovazzi, Ermal Meta, i Tiromancino e tanti altri ancora. Sarà una lunga serata di musica e di spettacolo in attesa dello scoccare della mezzanotte e dell’arrivo del nuovo anno.

Italia 1 e Rete 4: programmazione del 31 dicembre

Su Rete 4 alle 9:15 torna la serie tv The Musketeers. Alle 11:20 appuntamento con Ricette all’italiana e alle 13 con La signora in giallo. Alle 14 torna Lo sportello di Forum. Alle 16:07 va in onda il film Carnera il campione più grande. Alle 19:30 torna Tempesta d’amore e alle 20:30 va in onda Il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica. Alle 20:50 torna Stasera Italia e alle 21:25 va in onda Il segreto.

Infine su Italia 1 dalle 8 appuntamento con i cartoni animati I puffi, Memole dolce Memole, Anna dai capelli rossi e Heidi. Dalle 10:20 va in onda Una mamma per amica e dalle 12:10 torna Cotto e mangiato Il menù. Alle 13:45 nuovo appuntamento con I Simpson. Il film Robby e Toby – Missione spazio va in onda alle 16. Alle 17:55 torna Friends mentre alle 19:30 va in onda il film The Time Machine. Dalle 21:20 appuntamento con il film In time.